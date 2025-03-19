Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк должен был провести бой против аргентинца Кристиана Хавьера Аялы еще 30 января. Однако за несколько дней до поединка его отменили, пишет 24 Канал.

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Возвращение Шелестюка на ринг

Неопределенность длилась почти два месяца. К счастью, травма аргентинца оказалась не слишком сложной. Поэтому в мае долгожданный бой с участием Шелестюка и Аялы состоится. Об этом сети Х сообщил украинский боксер.

"Я вернусь на ринг в мае. Я должен был провести бой в январе, но мой соперник получил травму в аварии на мотоцикле за 5 дней до боя.

Поэтому бой переносится на май. Не могу дождаться возвращения", – написал Шелестюк.

Ранее Тарас поделился своей амбициозной целью. Украинский боксер мечтает получить титульный бой в рамках сезона в Эр-Рияде.

Справка. Сопернику Тараса Шелестюка – 25 лет. Кристиан Хавьер Аяла провел на профессиональном ринге 16 поединков, в которых одержал 13 побед (4 нокаутом), потерпел 2 поражения и один бой завершился вничью.

Напомним, что Тарас Шелестюк на Олимпийских играх в Лондоне-2012 завоевал "бронзу" в весовой категории до 69 килограммов. Украинец также становился чемпионом мира на соревнованиях в Баку в 2011 году.

На профессиональном ринге Тарас владел титулами Интернационального чемпиона WBA, Интерконтинентального чемпиона WBA и WBA NABO. Свой последний бой Шелестюк провел в марте 2022 года. Тогда поединок против венесуэльца Габриэля Маэстро завершился вничью.