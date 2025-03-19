Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк повинен був провести бій проти аргентинця Крістіана Хавʼєра Аяли ще 30 січня. Однак за кілька днів до поєдинку його скасували, пише 24 Канал.

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Повернення Шелестюка на ринг

Невизначеність тривала майже два місяці. На щастя, травма аргентинця виявилася не надто складно. Тож у травні довгоочікуваний бій за участю Шелестюка та Аяли відбудеться. Про це мережі Х повідомив український боксер.

"Я повернуся на ринг у травні. Я мав провести бій у січні, але мій суперник отримав травму в аварії на мотоциклі за 5 днів до бою.

Тож бій переноситься на травень. Не можу дочекатися повернення", – написав Шелестюк.

Раніше Тарас поділився своєю амбітною метою. Український боксер мріє отримати титульний бій в рамках сезону в Ер-Ріяді.

Довідка. Супернику Тараса Шелестюка – 25 років. Крістіан Хавʼєр Аяла провів на професійному рингу 16 поєдинків, у яких здобув 13 перемог (4 нокаутом), зазнав 2 поразок та один бій завершився внічию.

Нагадаємо, що Тарас Шелестюк на Олімпійських іграх в Лондоні-2012 здобув "бронзу" у ваговій категорії до 69 кілограмів. Українець також ставав чемпіоном світу на змаганнях в Баку у 2011 році.

На професійному рингу Тарас володів титулами Інтернаціонального чемпіона WBA, Інтерконтинентального чемпіона WBA та WBA NABO. Свій останній бій Шелестюк провів у березні 2022 року. Тоді поєдинок проти венесуельця Габріеля Маестро завершився внічию.