Многолетний капитан и легенда Шахтера официально продолжит карьеру в Турции
Донецкий Шахтер продолжает прощаться со своими футболистами. На этот раз настала очередь многолетнего капитана команды Тараса Степаненко, который уехал доигрывать карьеру в Турцию.
29 января впервые стало известно о переходе 35-летнего опорника в турецкий Эюпспор. Тарас Степаненко заключил с клубом Суперлиги контракт на 1,5 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный аккаунт клуба в соцсети Х.
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Опытный футболист переехал в турецкую лигу через несколько дней после официального трансфера нападающего Шахтера Даниила Сикана в Трабзонспор. Также в СМИ была информация об интересе нового клуба Сикана к Александру Зубкову, но пока все только на уровне слухов.
Степаненко же покинул донецкий гранд после более 14 лет в футболке Шахтера. Тарас выступал за "горняков" с июля 2010-го года, когда перешел из запорожского Металлурга. Поэтому с дончанами прошел тернистый путь, в котором были и большие взлеты, и болезненные падения, трофеи и незабываемые эмоции.
Матч 8-го тура Лиги чемпионов-2024/2025 против дортмундской Боруссии стал прощальным для Тараса Степаненко в футболке Шахтера.
Справка. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Степаненко в 1,5 миллиона евро.
Уже сегодня 31 января новый клуб Степаненко сыграет против Сивасспора. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.
Главное о карьере Тараса Степаненко в Шахтере
- С момента переезда в клуб из Донецка Степаненко провел за "горняков" невероятные 439 матчей. В них Тарас забил 29 голов и отдал 25 ассистов. Неплохая статистика, как для опорника-разрушителя.
- Вместе с Шахтером 35-летний футболист 10 раз становился чемпионом Украины, выиграл 8 Кубков и 7 Суперкубков страны.
- Именно своими выступлениями за Шахтер получил дебютный вызов в сборную Украины, за которую уже провел 87 матчей (4 гола 1 ассист).