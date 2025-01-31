Многолетний капитан и легенда Шахтера официально продолжит карьеру в Турции

Донецкий Шахтер продолжает прощаться со своими футболистами. На этот раз настала очередь многолетнего капитана команды Тараса Степаненко, который уехал доигрывать карьеру в Турцию.

29 января впервые стало известно о переходе 35-летнего опорника в турецкий Эюпспор. Тарас Степаненко заключил с клубом Суперлиги контракт на 1,5 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный аккаунт клуба в соцсети Х.

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Опытный футболист переехал в турецкую лигу через несколько дней после официального трансфера нападающего Шахтера Даниила Сикана в Трабзонспор. Также в СМИ была информация об интересе нового клуба Сикана к Александру Зубкову, но пока все только на уровне слухов.

Степаненко же покинул донецкий гранд после более 14 лет в футболке Шахтера. Тарас выступал за "горняков" с июля 2010-го года, когда перешел из запорожского Металлурга. Поэтому с дончанами прошел тернистый путь, в котором были и большие взлеты, и болезненные падения, трофеи и незабываемые эмоции.

Матч 8-го тура Лиги чемпионов-2024/2025 против дортмундской Боруссии стал прощальным для Тараса Степаненко в футболке Шахтера.

Справка. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Степаненко в 1,5 миллиона евро.

Уже сегодня 31 января новый клуб Степаненко сыграет против Сивасспора. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

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