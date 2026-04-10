"Подлый грабеж какой-то": тренер из России пожаловалась, что о россиян "вытирают ноги"
- Тренер Татьяна Тарасова раскритиковала решение Международного союза конькобежцев об отсрочке вопроса возвращения российских спортсменов на международные соревнования.
- Тарасова считает, что из-за этого целое поколение российских фигуристов потеряло возможность выступать на международной арене, назвав ситуацию "несправедливой".
Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала решение Международного союза конькобежцев. Оно касается отсрочки рассмотрения вопроса о возможном возвращении российских спортсменов к международным соревнованиям.
В комментарии для издания "Советский спорт" она заявила, что неопределенность относительно участия в новом сезоне создает сложные условия для спортсменов. Она также высказалась о якобы несправедливых санкциях в отношении российских фигуристов, отметив, что решения ISU негативно влияют на их карьеры.
Что сказала Тарасова о решении союза конькобежцев?
По словам Тарасовой, действия ISU являются несправедливыми как в отношении юных, так и в отношении взрослых спортсменов. Она считает, что целое поколение талантливых фигуристов фактически потеряло шанс выступать на международной арене.
Тарасова охарактеризовала ситуацию как "несправедливую" и резко раскритиковала действующие ограничения, не уточнив при этом причин введения таких санкционных решений, которое связано с войной России в Украине.
Неопределенность перед новым сезоном? Уже нет никаких сил ждать их решений. И слов нет, чтобы описать действия ISU. Просто вытирают ноги об наших юниоров и взрослых. Целое поколение талантливейших фигуристов никогда даже не соревновалось на международном уровне. Детей им что мешает допустить? Подлый грабеж какой-то,
– сказала тренер.
Что раньше говорила Тарасова?
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко раскритиковала судейство на Олимпийских играх 2026 года. Она заявила, что выступление Гуменника было оценено несправедливо, а спортсмен "заслуживал медаль", которую у него фактически "отобрали".
Также Тарасова отметила общую предвзятости оценок в отношении ее спортсменов, поставив под сомнение объективность судейства.