"Подлый грабеж какой-то": тренер из России пожаловалась, что о россиян "вытирают ноги"

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала решение Международного союза конькобежцев. Оно касается отсрочки рассмотрения вопроса о возможном возвращении российских спортсменов к международным соревнованиям.

В комментарии для издания "Советский спорт" она заявила, что неопределенность относительно участия в новом сезоне создает сложные условия для спортсменов. Она также высказалась о якобы несправедливых санкциях в отношении российских фигуристов, отметив, что решения ISU негативно влияют на их карьеры.

Что сказала Тарасова о решении союза конькобежцев?

По словам Тарасовой, действия ISU являются несправедливыми как в отношении юных, так и в отношении взрослых спортсменов. Она считает, что целое поколение талантливых фигуристов фактически потеряло шанс выступать на международной арене.

Тарасова охарактеризовала ситуацию как "несправедливую" и резко раскритиковала действующие ограничения, не уточнив при этом причин введения таких санкционных решений, которое связано с войной России в Украине.

Неопределенность перед новым сезоном? Уже нет никаких сил ждать их решений. И слов нет, чтобы описать действия ISU. Просто вытирают ноги об наших юниоров и взрослых. Целое поколение талантливейших фигуристов никогда даже не соревновалось на международном уровне. Детей им что мешает допустить? Подлый грабеж какой-то,

– сказала тренер.

