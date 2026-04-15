Известный российский тренер по фигурному катанию и путинистка Тарасова попала в реанимацию

Татьяна Тарасова – известный тренер по фигурному катанию, которая имеет звание заслуженного тренера СССР. Она неоднократно открыто высказывала критику и негативные мнения об Украине и украинских спортсменах, в частности оценивая их выступления и события, связанные с ними.

Однако в среду, 15 апреля, российские медиа сообщили, что Тарасова оказалась в реанимации. По их данным, в течение последних лет она регулярно сталкивается с проблемами со здоровьем.

Какое состояние у Тарасовой?

Состояние 79-летней Тарасовой удалось стабилизировать, однако она до сих пор находится под наблюдением врачей и пока не переведена в обычную палату. Тренер попала в реанимацию несколько дней назад. Сейчас она в сознании, но все еще нуждается в медицинской помощи.

Татьяна Тарасова на днях попала в реанимацию. Критический момент уже прошел, она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении,

– пишут Рос СМИ.

По информации родственников, ее состояние оценивается как стабильное, и в ближайшее время возможна выписка.

Она пока что в больнице лечится. Но ничего страшного, скоро будет дома. Все нормально,

– заявил племянник тренера Алексей Тарасов.

Российский фигурист Максим Ковтун переживает за ее здоровье и надеется на ее скорейшее поправление.

Честно, как чувствовал, вчера и позавчера звонил ей много раз, не смог дозвониться, только сегодня новость увидел. Я очень жду, когда будет связь с кем-то, чтобы узнать о состоянии,

– сказал он.

