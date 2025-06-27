Одесский Черноморец переживает непростые времена из-за вылета в Первую лигу. Теперь же клуб остался без одного из своих постоянных работников, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

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Не продлили бронирование

На прошлой неделе в Одессе мобилизовали главу пресс-службы Черноморца Виталия Хемия. Представители местного ТЦК остановили 41-летнего мужчину на улице.

На тот момент у Виталия завершился период бронирования, которое клуб не продлил. Вероятно, это связано с вылетом Черноморца, ведь клуб потерял статус представителя УПЛ.

Команды высшего дивизиона имеют право бронировать своих игроков и административный персонал. Впрочем есть клубы и в низших дивизионах, где игроков и работников бронируют.

Это возможно при условии признания клуба предприятием со статусом "критически важного" для Украины. Уже известно, что Хемий был делегирован в одну из соседних с Одесской областей и приступил к выполнению военных обязанностей.

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Напомним, что Черноморец провалил сезон 2024-2025. Команда Александра Кучера набрала 23 очка в элитном дивизионе и заняла последнее место.

Команда впервые за последние четыре года не будет играть в УПЛ. Следующую кампанию клуб проведет в Первой лиге. Напомним, что ранее лидер сборной Украины был задержан ТЦК перед матчами отбора на чемпионат Европы.