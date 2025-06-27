Одеський Чорноморець переживає непрості часи через виліт в Першу лігу. Тепер же клуб залишився без одного зі своїх постійних працівників, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sport.ua.

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Не продовжили бронювання

Минулого тижня в Одесі мобілізували голову прес-служби Чорноморця Віталія Хемія. Представники місцевого ТЦК зупинили 41-річного чоловіка на вулиці.

На той момент у Віталія завершився період бронювання, яке клуб не продовжив. Ймовірно, це пов'язано із вильотом Чорноморця, адже клуб втратив статус представника УПЛ.

Команди вищого дивізіону мають право бронювати своїх гравців та адміністративний персонал. Втім є клуби і у нижчих дивізіонах, де гравців та працівників бронюють.

Це можливо за умови визнання клубу підприємством зі статусом "критично важливого" для України. Вже відомо, що Хемій був делегований в одну із сусідніх з Одеською областей та приступив до виконання військових обов'язків.

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Нагадаємо, що Чорноморець провалив сезон 2024-2025. Команда Олександра Кучера набрала 23 очки в елітному дивізіоні та посіла останнє місце.

Команда вперше за останні чотири роки не гратиме в УПЛ. Наступну кампанію клуб проведе у Першій лізі. Нагадаємо, що раніше лідер збірної України був затриманий ТЦК перед матчами відбору на чемпіонат Європи.