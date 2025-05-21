Тренер Майка Тайсона назвал причину, почему Усику не стоит драться с Дюбуа

Уже 19 июля в супертяжелом дивизионе определится имя абсолютного чемпиона мира. За это звание будут драться Александр Усик и Даниэль Дюбуа.

Своим мнением относительно предстоящего противостояния поделился легендарный тренер Тедди Атлас. Бывший наставник Майка Тайсона считает, что украинцу не стоило соглашаться на этот бой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Slingo.

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Что думает Атлас о битве за абсолют

По словам американца, Александр Усик имеет безупречное боксерское наследие, а в поединке с "Динамитом" может его несколько испортить. По его мнению, это является неоправданным риском, ведь британский боец сильно спрогрессировал и на этот раз нанесет больше проблем украинцу, чем в их первом бою:

Я хотел бы увидеть, как Усик завершает карьеру. Я знаю, что он собирается драться с Дюбуа, и это будет гораздо более опасный бой, потому что Дюбуа нашел себя, он верит в себя. Даниэль стал парнем, о котором говорят, что у него не хватает духа – я не верил в это. Он просто не нашел себя. Он не знал, что у него такая сила духа. И теперь, когда он это знает, с его габаритами и силой, он сейчас очень опасен.

Несмотря на это, легендарный тренер не берется называть Дюбуа фаворитом. Он расхвалил украинского чемпиона, которого считает одним из лучших боксеров в истории хевивейта.

"Я не говорю, что Усик сейчас не победит его, потому что я никогда не ставил против этого парня, потому что он знает, как побеждать. Самая сильная черта Усика – это умение найти способ победить. Это такое умение, как и джеб или сила.

Я не ставлю против Усика, но я не хочу видеть плохие окончания в моем виде спорта, которым я занимаюсь пятьдесят лет. Я хотел бы увидеть, как Усик завершает карьеру, потому что он должен быть в списке лучших супертяжеловесов всех времен", – заявил Атлас.

Справка. Впервые Александр Усик и Даниэль Дюбуа дрались в августе 2023 года. Тогда украинец победил своего соперника техническим нокаутом в девятом раунде.

Напомним, что ранее прогноз на реванш Усик – Дюбуа сделал тренер Энтони Джошуа.