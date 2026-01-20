Неудачница года: россиянка эпично проиграла матч на Australian Open после "баранки" в первом сете

Теннисный сезон только начался, но претендент на самое грандиозное фиаско уже есть. "Нейтральная" россиянка в Австралии уступила в матче, где шанс на ее успех был близок к 100%.

Людмила Самсонова в матче с немкой Лаурой Зигемунд практически не чувствовала сопротивления. Но в один миг игра 18-ой сеяной на турнире просто развалилась, как видно из отчета на официальном сайте Australian Open.

Что произошло в матче россиянки?

Самсонова буквально уничтожала оппонентку в первом сете: Зигемунд не смогла выиграть ни одной собственной подачи, поэтому получила от россиянки "баранку" 0:6.

Вторая партия показала лишь небольшой прогресс: немка хотя бы смогла взять три гейма, прежде чем у Самсоновой открылся путь к матчболам.

При счете 5:3 "нейтральная" теннисистка имела две возможности завершить партию и с ней игру. Но умудрилась не реализовать эти шансы, а впоследствии просто посыпаться.

Зигемунд выиграла второй сет 7:5, взяв четыре гейма подряд. А потом еще и дожала деморализованную россиянку в решающей партии 6:4.

Дополняет провал Самсоновой тот факт, что ее оппонентка старше ее на десять лет и уступает аж 30 позициями в рейтинге.

Как сыграли на Australian Open украинки?