Неудачница года: россиянка эпично проиграла матч на Australian Open после "баранки" в первом сете
- Людмила Самсонова проиграла матч на Australian Open после "баранки" в первом сете.
- Шансы на успех Самсоновой в матче были близки к 100%.
Теннисный сезон только начался, но претендент на самое грандиозное фиаско уже есть. "Нейтральная" россиянка в Австралии уступила в матче, где шанс на ее успех был близок к 100%.
Людмила Самсонова в матче с немкой Лаурой Зигемунд практически не чувствовала сопротивления. Но в один миг игра 18-ой сеяной на турнире просто развалилась, как видно из отчета на официальном сайте Australian Open.
Смотрите также "Мне нужна ваша помощь": украинская теннисистка оставила важный месседж на Australian Open
Что произошло в матче россиянки?
Самсонова буквально уничтожала оппонентку в первом сете: Зигемунд не смогла выиграть ни одной собственной подачи, поэтому получила от россиянки "баранку" 0:6.
Вторая партия показала лишь небольшой прогресс: немка хотя бы смогла взять три гейма, прежде чем у Самсоновой открылся путь к матчболам.
При счете 5:3 "нейтральная" теннисистка имела две возможности завершить партию и с ней игру. Но умудрилась не реализовать эти шансы, а впоследствии просто посыпаться.
Зигемунд выиграла второй сет 7:5, взяв четыре гейма подряд. А потом еще и дожала деморализованную россиянку в решающей партии 6:4.
Дополняет провал Самсоновой тот факт, что ее оппонентка старше ее на десять лет и уступает аж 30 позициями в рейтинге.
Как сыграли на Australian Open украинки?
Элина Свитолина единственная из наших соотечественниц пробилась во второй раунд первого Грэнд-слима сезона.
Марта Костюк уступила в одиночном разряде на трех тай-брейках и снялась с парного турнира из-за тяжелой травмы.
Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова и Ангелина Калинина тоже проиграли свои матчи.