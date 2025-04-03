Болгарский теннисист Александер Донски не смог сдержать эмоций. В итоге спортсмен и его напарник были дисквалифицированы с турнира, сообщает 24 канал со ссылкой на edgeAI.

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Что натворил Донски

Александер Донски сильно разозлился после проигранного розыгрыша. Теннисист в порыве эмоций попал сопернику мячом в лицо.

Донски попал мячом в лицо соперника: смотрите видео

В результате организаторы дисквалифицировали Александера Донски и Сиддханта Бантхию. Во время того, как дуэт теннисистов пытался отыграться после проигранного первого сета.