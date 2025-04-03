Болгарський тенісист Александер Донскі не зміг стримати емоцій. У підсумку спортсмена та його напарника було дискваліфіковано з турніру, повідомляє 24 канал із посиланням на edgeAI.

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Що накоїв Донскі

Александер Донскі сильно розлютився після програного розіграшу. Тенісист у пориві емоцій влучив супернику м'ячем в обличчя.

Донскі влучив м'ячем в обличчя суперника: дивіться відео

У результаті організатори дискваліфікували Александера Донскі та Сіддханта Бантхію. Під час того, як дует тенісистів намагався відігратись після програного першого сету.