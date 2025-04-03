3 апреля, 20:46
Не сдержал эмоций: теннисиста дисквалифицировали на турнире в Италии –видео
Основні тези
- Болгарского теннисиста Александера Донски дисквалифицировали на турнире в Италии после того, как он попал мячом в лицо соперника.
- Инцидент произошел во время четвертьфинала итальянского Челленджера в парном разряде, что привело к дисквалификации Донски и его напарника Сиддханта Бантхии.
Недавно состоялся четвертьфинал итальянского Челленджера в парном разряде. Во время матча произошел неприятный инцидент с участием Александера Донски.
Болгарский теннисист Александер Донски не смог сдержать эмоций. В итоге спортсмен и его напарник были дисквалифицированы с турнира, сообщает 24 канал со ссылкой на edgeAI.
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Что натворил Донски
Александер Донски сильно разозлился после проигранного розыгрыша. Теннисист в порыве эмоций попал сопернику мячом в лицо.
Донски попал мячом в лицо соперника: смотрите видео
В результате организаторы дисквалифицировали Александера Донски и Сиддханта Бантхию. Во время того, как дуэт теннисистов пытался отыграться после проигранного первого сета.