СБУ задержало львовского бойца ММА, который готовил теракт возле ТЦК в Кривом Роге

Служба безопасности Украины предотвратила теракт в Кривом Роге. Боец смешанных единоборств по заказу ФСБ готовил взрыв вблизи местного ТЦК.

Сотрудники ФСБ завербовали 26-летнего жителя Львовщины. Исполнителем оказался боец ММА Валентин Пидкович, сообщает 24 Канал со ссылкой на LVIV.MEDIA.

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Боец ММА готовил теракт вблизи ТЦК

По данным СБУ, агент изготовил самодельное взрывное устройство. Он привез взрывчатку в арендованную квартиру. Там он доукомплектовал устройство болтами, арматурой и присоединил телефон для активации.

Таким образом кураторы террориста из ФСБ планировали убить и покалечить максимальное количество людей в час-пик. Кроме того, россияне собирались ликвидировать исполнителя, как лишнего свидетеля.

Российские спецслужбы отслеживали маршрут своего агента с помощью камеры в телефоне. Благодаря сотрудникам СБУ удалось заблаговременно разоблачить террориста.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Валентин Пидкович выступал в ММА и некоторое время был бойцом "Азова". Также задержанный занимался в Народном ансамбле танца “Молодость”.

Ранее сообщалось о бойце ММА из Калифорнии, который едва не стал жертвой ограбления. Вооруженные люди хотели ограбить Марлона "Чито" Вера возле его дома.