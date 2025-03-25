Співробітники ФСБ завербували 26-річного жителя Львівщини. Виконавцем виявився боєць ММА Валентин Підкович, повідомляє 24 Канал з посиланням на LVIV.MEDIA.

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Боєць ММА готував теракт поблизу ТЦК

За даними СБУ, агент виготовив саморобний вибуховий пристрій. Він привіз вибухівку до орендованої квартири. Там він доукомплектував пристрій болтами, арматурою та приєднав телефон для активації.

У такий спосіб куратори терориста з ФСБ планували вбити та покалічити максимальну кількість людей в час-пік. Крім того, росіяни збиралися ліквідувати виконавця, як зайвого свідка.

Російські спецслужби відстежували маршрут свого агента за допомогою камери у телефоні. Завдяки співробітникам СБУ вдалося завчасно викрити терориста.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Валентин Підкович виступав у ММА та певний час був бійцем "Азову". Також затриманий займався в Народному ансамблі танцю “Молодість”.

Раніше повідомлялося про бійця ММА з Каліфорнії, який ледь не став жертвою пограбування. Озброєні люди хотіли пограбувати Марлона "Чіто" Вера біля його будинку.