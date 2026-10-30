В Англии засияла звезда футболиста из Украины: что известно о Тимуре Тутерове

Adv

Ему всего 21 год, и на взрослом уровне в Украине он не играл, ведь еще юношей уехал за границу. В этом материале 24 Канал рассказывает , кто такой Тимур Тутеров и как складывается его карьера.

популярные видео

Где родился и где вырос Тимур Тутеров

Тимур Тутеров родился 11 июня 2005 года в Бахчисарае в Крыму. Футболом начал заниматься на полуострове уже во время российской оккупации в фейковом симферопольском клубе Таврия.

Интересно, что из-за этого позже ресурс Трансфермаркет указывал Тутерова как гражданина России. Агент футболиста Андрей Кириченко заявлял, что они неоднократно обращались к администрации сайта с просьбой исправить эту ошибку, поскольку принципиальная позиция игрока – быть украинцем.

Фактически только в 2018 году 13-летний Тутеров переехал на подконтрольную Украине материковую часть, где продолжил заниматься футболом в вышгородском Диназе.

Интересно, что в возрасте 14 лет он учился в испанской академии Сент-Кугат, но уже через год вернулся в Украину. На родине Тимур продолжил заниматься футболом в ковалевском Колосе, выпускником академии которого стал в 2022 году.

Тимур Тутеров в составе Колоса / Фото ФК Колос

Уже во время полномасштабного вторжения он дважды попадал в заявку первой команды Колоса в УПЛ, но на поле так и не выходил. Весной 2023 года футболист совершенно неожиданно для всех перешел в Сандерленд, где фактически сразу дебютировал в составе U-21. Тогда же Сандерленд включил его и в состав первой команды, и он принял участие в двух товарищеских матчах.

Что известно о дальнейшем английском этапе карьеры Тутерова

Далее в течение 1,5 лет Тутеров играл за Сандерленд U-21 в АПЛ-2. В январе 2026 года, чтобы парень перешел на новый этап своего развития, клуб отправил его в аренду в Эксетер Сити, который выступал во взрослой Лиге 1. Там Тимур провел 17 матчей и забил 3 гола.

Тимур Тутеров в составе Эксетер Сити / Фото Getty Images

Летом он вернулся из аренды, и главный тренер Сандерленда Режис Ле Бри перевел украинца в первую команду. Впрочем, на поле в АПЛ Тимур не выходил два месяца. Однако в октябре он все же дебютировал в составе основной команды Сандерленда в Кубке лиги против Галла. В этом матче Тутеров вышел на поле на последние 11 минут.

Далее же события в карьере футболиста начали развиваться очень стремительно. Тимур даже сыграл в еврокубках, причем раньше, чем в чемпионате Англии. Он вышел в стартовом составе в матче против Торреенсе. Дебют мог бы стать феноменальным, сразу с голом, но судья отменил его из-за офсайда.

Через 3 дня Тутеров дебютировал в АПЛ. Первый матч против Борнмута. Команда украинца проиграла, ведь фактически весь матч играла в меньшинстве. Стоит отметить, что украинец действовал на позиции нападающего, хотя по профилю является левым вингером.

Еще через несколько дней Тимура ждал очередной матч в Лиге Европы против Леха. И здесь он снова играл на позиции нападающего и все-таки забил очень быстрый гол. Это был первый гол Тутерова за взрослую команду.

Однако и это еще не все. В матче против Лидса 25 октября Тутеров снова вышел на поле. Правда, на замену на 25 минут. А вот 28 октября Тимур отличился своим первым голом и в Кубке лиги. Причем сделал это против еще одной команды из АПЛ – Брентфорда, за который играет Егор Ярмолюк.

Интересно, что в одном из интервью Тутеров рассказывал, что его любимая команда – Манчестер Сити, потому что его любимый тренер – Гвардиола. И хотя испанец уже не тренирует гранда АПЛ, украинец вполне может сыграть против горожан.

За какую сборную Украины играет Тутеров

Конечно, игрока, выступающего в Англии, в сборных Украины игнорировать нельзя. Еще, играя за Сандерленд, он получал вызов в юношескую сборную U-19 от Олега Кузнецова. Когда в сборной сменился тренер и ее возглавил Дмитрий Михайленко, Тутеров остался в составе команды.

Он принимал участие в юношеском Евро-2024, где сборная Украины завоевала бронзу. Правда, чемпионат мира U-20 в следующем году он пропустил. Сейчас Тутеров входит в состав молодежной сборной Украины. Интересно, обратит ли внимание на футболиста, который регулярно начал играть в составе Сандерленда в сильнейшей лиге мира, Андреа Мальдера и вызовет ли он игрока уже на ноябрьские матчи Лиги наций.