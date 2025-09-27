Украинский форвард Тимур Тутеров настойчиво стучится в основную команду Сандерленда. 20-летний футболист уже забил четыре гола в трех матчах чемпионата U-21.

В пятницу, 26 сентября, в рамках молодежного чемпионата Англии состоялся матч Бернли – Сандерленд. В стартовом составе "черных котов" на поле вышел украинец Тимур Тутеров, пишет 24 Канал.

Читайте также Кто из украинцев будет играть в топ-лигах в сезоне 2025-2026: полный список

Как украинец оформил второй дубль за Сандерленд?

На 24-й минут матча 20-летний вингер удвоил преимущество Сандерленда. Тимур хладнокровно реализовал выход один на один с голкипером.

В конце первого тайма Тутеров довел счет до разгромного. Этот гол украинца оказался особенно эффектным. Уроженец Бахчисарая обводящим ударом с линий штрафной площади закрутил мяч в девятку. Кстати, это второй подряд дубль Тимура в чемпионате.

Видео дубля Тутерова

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Сандерленда U-21 со счетом 3:0. В турнирной таблице молодежного чемпионата Англии "черные коты" идут на 22 месте.

Что известно о Тутерове?

Тимур Тутеров родился в Крыму в городе Бахчисарай. Там он начал заниматься футболом.

На юношеском уровне играл за вышгородский Диназ и испанский Сент-Кугат. В 2021 году стал игроком Колоса. Форвард дважды попадал в заявку основной команды, но так и не дебютировал в УПЛ.

В 2023 году стал игроком Сандерленда. Украинский вингер играет за команду U-21. Летом Тимур прошел сборы с основной командой, в составе которой сыграл несколько матчей. Тренерский штаб "черных котов" рассчитывает на украинца, который летом 2025 года продлил контракт до 30 июля 2027 года.

В сезоне-2025/26 забил четыре гола в трех матчах молодежного чемпионата Англии. Всего на счету украинца 11 голов и 4 ассиста в 32 матчах за Сандерленд U-21.

Тимур Тутеров вызывается в молодежную сборную Украины. К сожалению, вингер Сандерленда не попал в заявку "сине-желтых" на ЧМ-2025 U-20.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 250 тысяч евро.

Ранее мы сообщали, что Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм интересуются полузащитником Брентфорда Егором Ярмолюком.