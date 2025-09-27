Снял паутину с девятки: украинский легионер оформил роскошный дубль в Англии
- Украинский форвард Тимур Тутеров забил четыре гола в трех матчах чемпионата U-21.
- Тутеров подписал контракт с Сандерлендом до 2025 года и выступает за молодежную сборную Украины, имея рыночную стоимость 250 тысяч евро по оценке Transfermarkt.
Украинский форвард Тимур Тутеров настойчиво стучится в основную команду Сандерленда. 20-летний футболист уже забил четыре гола в трех матчах чемпионата U-21.
В пятницу, 26 сентября, в рамках молодежного чемпионата Англии состоялся матч Бернли – Сандерленд. В стартовом составе "черных котов" на поле вышел украинец Тимур Тутеров, пишет 24 Канал.
Как украинец оформил второй дубль за Сандерленд?
На 24-й минут матча 20-летний вингер удвоил преимущество Сандерленда. Тимур хладнокровно реализовал выход один на один с голкипером.
В конце первого тайма Тутеров довел счет до разгромного. Этот гол украинца оказался особенно эффектным. Уроженец Бахчисарая обводящим ударом с линий штрафной площади закрутил мяч в девятку. Кстати, это второй подряд дубль Тимура в чемпионате.
Видео дубля Тутерова
Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Сандерленда U-21 со счетом 3:0. В турнирной таблице молодежного чемпионата Англии "черные коты" идут на 22 месте.
Что известно о Тутерове?
- Тимур Тутеров родился в Крыму в городе Бахчисарай. Там он начал заниматься футболом.
- На юношеском уровне играл за вышгородский Диназ и испанский Сент-Кугат. В 2021 году стал игроком Колоса. Форвард дважды попадал в заявку основной команды, но так и не дебютировал в УПЛ.
- В 2023 году стал игроком Сандерленда. Украинский вингер играет за команду U-21. Летом Тимур прошел сборы с основной командой, в составе которой сыграл несколько матчей. Тренерский штаб "черных котов" рассчитывает на украинца, который летом 2025 года продлил контракт до 30 июля 2027 года.
- В сезоне-2025/26 забил четыре гола в трех матчах молодежного чемпионата Англии. Всего на счету украинца 11 голов и 4 ассиста в 32 матчах за Сандерленд U-21.
- Тимур Тутеров вызывается в молодежную сборную Украины. К сожалению, вингер Сандерленда не попал в заявку "сине-желтых" на ЧМ-2025 U-20.
- Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 250 тысяч евро.
Ранее мы сообщали, что Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм интересуются полузащитником Брентфорда Егором Ярмолюком.