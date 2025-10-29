Внезапно скончался бывший игрок сборной Англии Браун

Спортивный мир потерял еще одного бывшего футболиста. Отошел в мир иной экс-игрок Бристоль Сити и молодежной сборной Англии Марвин Браун.

Марвин Браун умер после борьбы с агрессивным раком желчных протоков. Бывший футболист проходил паллиативное лечение, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Почему умер Марвин Браун?

К сожалению, 27 октября 2025 года ужасная болезнь "съела" экс-форварда Бристоль Сити. Его сердце перестало биться в возрасте 42-х лет.

После получения диагноза для поддержки семьи Брауна создали страницу на GoFundMe, где собрали более 65 тысяч фунтов.

Бывший клуб Брауна Бристоль Сити выразил свои соболезнования семье покойного.

Мы с грустью узнали о смерти Марвина. Он присоединился к академии в возрасте восьми лет и стал самым молодым игроком клуба – в 16 лет и 71 день,

– говорится в публикации клуба в соцсети Х.

Зато болельщики организовали благотворительный матч, чтобы почтить память Марвина Брауна.

Отметим, что ранее Марвин боролся с язвенным колитом, редким заболеванием печени и раком кишечника.

Что известно о карьере Марвина Брауна?

Бывший нападающий, выступавший исключительно в Англии.

Поиграл за молодежную сборную Англии. Имел два гражданства – Англии и Гондураса.

В своей карьере Браун был игроком сразу нескольких клубов: Бристоль Сити, Форест Грин Роверс, Йовил Таун и другие клубы (данные Transfermarkt).

Основал футбольную школу Total Pro Soccer, а также успел сдать на тренерскую лицензию UEFA A.

