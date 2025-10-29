Марвин Браун умер после борьбы с агрессивным раком желчных протоков. Бывший футболист проходил паллиативное лечение, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
Читайте также На войне с Россией погиб фанат Динамо Вадим Пидлипенский
Почему умер Марвин Браун?
К сожалению, 27 октября 2025 года ужасная болезнь "съела" экс-форварда Бристоль Сити. Его сердце перестало биться в возрасте 42-х лет.
После получения диагноза для поддержки семьи Брауна создали страницу на GoFundMe, где собрали более 65 тысяч фунтов.
Бывший клуб Брауна Бристоль Сити выразил свои соболезнования семье покойного.
Мы с грустью узнали о смерти Марвина. Он присоединился к академии в возрасте восьми лет и стал самым молодым игроком клуба – в 16 лет и 71 день,
– говорится в публикации клуба в соцсети Х.
Зато болельщики организовали благотворительный матч, чтобы почтить память Марвина Брауна.
Отметим, что ранее Марвин боролся с язвенным колитом, редким заболеванием печени и раком кишечника.
Что известно о карьере Марвина Брауна?
Бывший нападающий, выступавший исключительно в Англии.
Поиграл за молодежную сборную Англии. Имел два гражданства – Англии и Гондураса.
В своей карьере Браун был игроком сразу нескольких клубов: Бристоль Сити, Форест Грин Роверс, Йовил Таун и другие клубы (данные Transfermarkt).
Основал футбольную школу Total Pro Soccer, а также успел сдать на тренерскую лицензию UEFA A.
Напомним, что 27 октября в Бразилии перевернулся автобус с фанатами Фламенгу, которые направлялись на ответный матч полуфинала Кубка Либертадорес против Расинга. К счастью, никто не погиб, но четверо из них находятся в тяжелом состоянии.