Футболист сборной Англии Тэмми Абрахам в прошлом сезоне на правах аренды играл за Милан. 27-летний нападающий не захотел менять Серию А на российский чемпионат, пишет 24 Канал со ссылкой на Николу Скиру.

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Почему Абрахам отказался от российского Зенита

По информации инсайдера, Абрахам отклонил предложение Зенита. Нападающий рассчитывает продолжить карьеру в одном из топовых чемпионатов.

Отметим, что права на футболиста принадлежат итальянской Роме. В прошлом сезоне нападающий на правах аренды защищал цвета Милана. В составе "россонери" Абрахам забил 10 голов в 44 матчах.

Свою футбольную карьеру Тэмми начинал в лондонском Челси. Вместе с "синими" он стал победителем Лиги чемпионов-2020/21 и обладателем Суперкубка УЕФА.

С Ромой нападающий выигрывал Лигу конференций-2021/22. Кстати, на групповой стадии турнира римляне дважды победили луганскую Зарю (3:0, 4:0). Три мяча в ворота украинской команды на свой счет записал Абрахам.

Сейчас трансферная стоимость форварда Ромы составляет 15 миллионов евро. На пике карьеры англичанин оценивался в 50 миллионов.

Напомним, что в тренерском штабе Зенита работает предатель Украины Анатолий Тимощук. Летом российский клуб проведет товарищеский матч против швейцарского Сьона.