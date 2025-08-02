В субботу, 2 августа, состоялись матчи Кубка лиг Северной и Центральной Америки. В одном из них встречались Толука и Монреаль.

В составе канадцев в основном составе вышел 19-летний Геннадий Синчук. Эта игра стала памятной для украинского вингера, информирует 24 Канал.

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Как прошел матч Толука – Монреаль?

Он отметился первой результативной за команду из МЛС. На 20-й минуте экс-футболист харьковского Металлиста мастерски исполнил угловой, а с его навеса отличился Эфраин Моралес.

Дебютный ассист Синчука за Монреаль: смотрите видео

Этот гол открыл счет в матче и остался единственным в исполнении Монреаля. Мексиканцы же молниеносно ответили двумя взятиями ворот уже в течение следующих шести минут.

Украшением этого поединка стал второй мяч Толуки, который забил португальский нападающий Паулинью. Он отправил мяч в ворота шикарной бисиклетой и установил окончательный счет встречи – 2:1.

Победный гол ударом через себя от Паулинью: смотрите видео

К слову. Геннадий Синчук перешел из Металлиста в Монреаль в январе 2025 года. За канадский клуб он провел 11 поединков и имеет в своем активе теперь один ассист.

Напомним, что накануне в Кубке лиг Северной и Центральной Америки невероятным голом отметился аргентинец Педро де ла Вега. Он фантастическим ударом в стиле Марко ван Бастена с лету реализовал свой момент после диагональной передачи от партнера.