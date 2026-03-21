Становился лучшим бомбардиром: в Лондоне во время трагического инцидента погиб 16-летний футболист

Английский футбол всколыхнула громкая трагедия. В Лондоне неожиданно умер 16-летний мальчик.

Юный футболист Томми-Баллей Дин ушел из жизни в среду, 18 марта. О трагической смерти мальчика сообщает британский таблоид The Sun.

Что произошло в Лондоне?

Причиной смерти молодого футболиста стал пожар в его доме. Он вспыхнул на первом этаже многоквартирного дома в районе Саутворк в Лондоне.

Инцидент произошел ориентировочно в 15 часов дня. На вызов прибыло четыре пожарные машины со станции, которая расположена рядом с домом, но спасти Дина не удалось.

Зато другой мальчик, который находился в квартире, успел выбежать улицу. Он получил сильные ожоги лица и сейчас находится в коме в одной из больниц Лондона.

Полиция пока не установила причину пожара в доме. Погибший мальчик воспитывался в академии клуба Ротергайт. Там он выступал за команду U-16. с которой становился лучшим бомбардиром чемпионата.

