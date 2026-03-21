Юний футболіст Томмі-Баллей Дін пішов з життя в середу, 18 березня. Про трагічну смерть хлопчика повідомляє британський таблоїд The Sun.

Що сталось в Лондоні?

Причиною смерті молодого футболіста стала пожежа у його будинку. Вона спалахнула на першому поверсі багатоквартирної оселі в районі Саутворк у Лондоні.

Інцидент стався орієнтовно о 15 годині дня. На виклик прибуло чотири пожежні машини зі станції, яка розташована поруч із будинком, але врятувати Діна не вдалось.

Натомість інший хлопчик, який перебував у квартирі, встиг вибігти вулицю. Він отримав сильні опіки обличчя та нині перебуває у комі в одній з лікарень Лондона.

Поліція поки не встановила причину пожежі в будинку. Загиблий хлопчик виховувався в академії клубу Ротергайт. Там він виступав за команду U-16. з якою ставав найкращим бомбардиром чемпіонату.

