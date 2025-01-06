Посреди этой недели в Англии пройдут первые матчи 1/2 Кубка лиги. В среду, 8 января, свою игру проведет действующий лидер АПЛ Ливерпуль, который поедет в гости к Тоттенхэму, сообщает 24 Канал. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Надежда Тоттенхэма против фаворита

Мерсисайдцы поражают своих фанатов в текущем сезоне. После ухода Юргена Клоппа Ливерпуль не только не потерял позиции, а еще и сумел улучшить результаты.

Под руководством Арне Слота "красные" уверенно лидируют в АПЛ и Лиге чемпионов, а также сохраняют шансы на Кубок лиги. Последней преградой на пути к финалу станет нестабильный ныне Тоттенхэм.

Лондонцы наоборот не впечатляют в текущей кампании. Подопечные Постекоглу проиграли 5 из восьми последних матчей в АПЛ, одержав при этом лишь одну победу. Как следствие, "шпоры" свалились в середину турнирной таблицы и сейчас идут 12-ыми.

Кубок лиги – шанс для лондонцев вернуть вкус трофеев. Тоттенхэм не может выиграть ни одного трофея уже 16 лет. Только в 2008 году "шпоры" в последний раз поднимали над головой кубок и это был как раз трофей Кубка лиги.

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Впрочем, шансов переиграть Ливерпуль у лондонцев мало. Проход Тоттенхэма в финал оценивается аж в 4,90, тогда как "красных" – в 1,17. При этом в домашнем матче для "шпор" котировки следующие:

победа Тоттенхэма – 4,50

ничья – 4,55

победа Ливерпуля – 1,67

При этом эксперты не сомневаются в большой результативности в отчетном матче. На "тотал больше 3,5" выставлен коэффициент 1,77, тогда как на ТМ2,5 – 2,11. Это неудивительно учитывая последние очные матчи между клубами.

Из девяти последних игр Тоттенхэма против Ливерпуля восемь завершались с тремя или большим количеством мячей. А несколько недель назад накануне Рождества команды вообще забили аж девять голов за матч – 6:3 в пользу подопечных Арне Слота.

Ответный матч на поле Ливерпуля состоится 6 февраля, а финал – 16 марта на стадионе "Уэмбли". Соперником Ливерпуля или Тоттенхэма станет победитель противостояния Арсенал – Ньюкасл.