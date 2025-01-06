Посеред цього тижня в Англії пройдуть перші матчі 1/2 Кубка ліги. У середу, 8 січня, свою гру проведе чинний лідер АПЛ Ліверпуль, який поїде в гості до Тоттенхему, повідомляє 24 Канал. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

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Надія Тоттенхема проти фаворита

Мерсисайдці вражають своїх фанатів у поточному сезоні. Після відходу Юргена Клоппа Ліверпуль не тільки не втратив позиції, а ще і зумів покращити результати.

Під керівництвом Арне Слота "червоні" впевнено лідирують в АПЛ та Лізі чемпіонів, а також зберігають шанси на Кубок ліги. Останньою перепоною на шляху до фіналу стане нестабільний нині Тоттенхем.

Лондонці навпаки не вражають у поточній кампанії. Підопічні Постекоглу програли 5 з восьми останніх матчів в АПЛ, здобувши при цьому лише одну перемогу. Як наслідок, "шпори" звалились у середину турнірної таблиці та наразі йдуть 12-ими.

Кубок ліги – шанс для лондонців повернути смак трофеїв. Тоттенхем не може виграти жодного трофею вже 16 років. Аж у 2008 році "шпори" востаннє підіймали над головою кубок і це був як раз трофей Кубка ліги.

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Втім шансів переграти Ліверпуль у лондонців мало. Прохід Тоттенхема у фінал оцінюється аж у 4,90, тоді як "червоних" – у 1,17. При цьому у домашньому матчі для "шпор" котирування такі:

перемога Тоттенхему – 4,50

нічия – 4,55

перемога Ліверпуля – 1,67

При цьому експерти не сумніваються у великій результативності в звітному матчі. На "тотал більше 3,5" виставлений коефіцієнт 1,77, тоді як на ТМ2,5 – 2,11. Це недивно з огляду на останні очні матчі між клубами.

Із дев'яти останніх ігор Тоттенхема проти Ліверпуля вісім завершувались із трьома чи більшою кількістю м'ячів. А кілька тижнів тому напередодні Різдва команди взагалі забили аж дев'ять голів за матч – 6:3 на користь підопічних Арне Слота.

Матч-відповідь на полі Ліверпуля відбудеться 6 лютого, а фінал – 16 березня на стадіоні "Вемблі". Суперником Ліверпуля або Тоттенхема стане переможець протистояння Арсенал – Ньюкасл.