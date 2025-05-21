В среду, 21 мая, в Бильбао состоится финал Лиги Европы 2024-2025. В борьбе за второй по рангу еврокубок сойдутся английские Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

Следите с нами Финал Лиги Европы-2025: онлайн-трансляция матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

Победитель встречи получит не только трофей, а еще и путевку в Лигу чемпионов. Оба клуба являются опытными еврокубковыми бойцами и не раз выходили в финалы. 24 Канал вспоминает, как Тоттенхэм и МЮ играли в решающих матчах на международной арене.

ТОТТЕНХЭМ

"Шпоры" имеют в своем активе пять еврофиналов. Впрочем в последнее время команда не является успешным еврокубковым участником, ведь четыре из этих финалов пришлись на далекие 60-80-е годы.

Три финала Тоттенхэм провел как раз в Кубке УЕФА, турнире-предшественнике Лиги Европы. Именно лондонцы стали первым в истории триумфатором КУЕФА, одолев в 1972 году Вулверхэмптон.

Через два года "шпоры" проиграли Фейеноорду, но в 1984-м снова смогли поднять еврокубок над головой. После двух матчей по 1:1 с Андерлехтом англичане выиграли в серии пенальти.

Все еврофиналы Тоттенхэма:

СЕЗОН ТУРНИР СУПЕРНИК СЧЕТ 1962-1963 Кубок обладателей Кубков Атлетико 5:1 1971-1972 Кубок УЕФА Вулверхэмптон 2:1 / 1:1 1973-1974 Кубок УЕФА Фейенорд 2:2 / 0:2 1983-1984 Кубок УЕФА Андерлехт 1:1 / 1:1 пен. – 4:3 2018-2019 Лига чемпионов Ливерпуль 0:2

Первый евротрофей достался Тоттенхэму еще в 1963-м, тогда лондонцы выиграли Кубок обладателей Кубков у Атлетико (5:1). А вот в Лиге чемпионов единственный финал случился не так давно.

В 2019 году Тоттенхэм под руководством Маурисио Почеттино прошел эффектный путь к финалу, выбив Интер, Боруссию, Манчестер Сити и Аякс. Впрочем в решающей игре лондонцы без шансов уступили Ливерпулю (0:2).

Видеообзор финала Лиги чемпионов-2019:

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

В свою очередь Манчестер Юнайтед является более опытным и успешным еврокубковым бойцом. Кроме того. и более современным. Манкунианцы имеют в своем активе аж 12 битв за еврокубки, из них 11 состоялись после 1991 года.

Все еврофиналы Манчестер Юнайтед:

СЕЗОН ТУРНИР СУПЕРНИК СЧЕТ 1967-1968 Кубок чемпионов Бенфика 4:1 1990-1991 Кубок обладателей Кубков Барселона 2:1 1991 Суперкубок УЕФА Црвена Звезда 1:0 1998-1999 Лига чемпионов Бавария 2:1 1999 Суперкубок УЕФА Лацио 0:1 2007-2008 Лига чемпионов Челси 1:1 пен. – 6:5 2008 Суперкубок УЕФА Зенит 1:2 2008-2009 Лига чемпионов Барселона 0:2 2010-2011 Лига чемпионов Барселона 1:3 2016-2017 Лига Европы Аякс 2:0 2017 Суперкубок УЕФА Реал 1:2 2020-2021 Лига Европы Вильярреал 1:1 пен. – 10:11

Только в Кубке/Лиге чемпионов МЮ пять раз пришел в финал. Первые три попытки были удачными, особенно запомнился невероятный камбэк против Баварии в 1999-м.

Видео невероятного камбэка МЮ в финале ЛЧ-1999:

Тогда подопечные Фергюсона перевернули игру с 0:1 на 2:1 благодаря голам Шерингема и Сульшера в компенсированное время. В целом же "дьяволам" удалось выиграть все четыре еврокубка, в которых они участвовали:

3 Кубка/Лиги чемпионов

1 Лига Европы

1 Кубок обладателей Кубков

1 Суперкубок УЕФА

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Наиболее неудачными для МЮ были матчи за Суперкубок УЕФА, где они выиграли лишь один из четырех матчей. В Лиге Европы команда может в этом сезоне получить второй трофей. Первый манкунианцам покорился восемь лет назад под руководством Жозе Моуриньо.

А вот последний финал в ЛЕ завершился неудачей для англичан. В 2021-м после ничьей с Вильярреалом в основное время МЮ проиграл испанцам в затяжной серии пенальти. Из 22-х ударов с отметки не смог забить лишь Давид Де Хеа.