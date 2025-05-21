В среду, 21 мая, в Бильбао состоится финал Лиги Европы 2024-2025. В борьбе за второй по рангу еврокубок сойдутся английские Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.
Следите с нами Финал Лиги Европы-2025: онлайн-трансляция матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
Победитель встречи получит не только трофей, а еще и путевку в Лигу чемпионов. Оба клуба являются опытными еврокубковыми бойцами и не раз выходили в финалы. 24 Канал вспоминает, как Тоттенхэм и МЮ играли в решающих матчах на международной арене.
ТОТТЕНХЭМ
"Шпоры" имеют в своем активе пять еврофиналов. Впрочем в последнее время команда не является успешным еврокубковым участником, ведь четыре из этих финалов пришлись на далекие 60-80-е годы.
Три финала Тоттенхэм провел как раз в Кубке УЕФА, турнире-предшественнике Лиги Европы. Именно лондонцы стали первым в истории триумфатором КУЕФА, одолев в 1972 году Вулверхэмптон.
Через два года "шпоры" проиграли Фейеноорду, но в 1984-м снова смогли поднять еврокубок над головой. После двух матчей по 1:1 с Андерлехтом англичане выиграли в серии пенальти.
Все еврофиналы Тоттенхэма:
|СЕЗОН
|ТУРНИР
|СУПЕРНИК
|СЧЕТ
|1962-1963
|Кубок обладателей Кубков
|Атлетико
|5:1
|1971-1972
|Кубок УЕФА
|Вулверхэмптон
|2:1 / 1:1
|1973-1974
|Кубок УЕФА
|Фейенорд
|2:2 / 0:2
|1983-1984
|Кубок УЕФА
|Андерлехт
|1:1 / 1:1 пен. – 4:3
|2018-2019
|Лига чемпионов
|Ливерпуль
|0:2
Первый евротрофей достался Тоттенхэму еще в 1963-м, тогда лондонцы выиграли Кубок обладателей Кубков у Атлетико (5:1). А вот в Лиге чемпионов единственный финал случился не так давно.
В 2019 году Тоттенхэм под руководством Маурисио Почеттино прошел эффектный путь к финалу, выбив Интер, Боруссию, Манчестер Сити и Аякс. Впрочем в решающей игре лондонцы без шансов уступили Ливерпулю (0:2).
Видеообзор финала Лиги чемпионов-2019:
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
В свою очередь Манчестер Юнайтед является более опытным и успешным еврокубковым бойцом. Кроме того. и более современным. Манкунианцы имеют в своем активе аж 12 битв за еврокубки, из них 11 состоялись после 1991 года.
Все еврофиналы Манчестер Юнайтед:
|СЕЗОН
|ТУРНИР
|СУПЕРНИК
|СЧЕТ
|1967-1968
|Кубок чемпионов
|Бенфика
|4:1
|1990-1991
|Кубок обладателей Кубков
|Барселона
|2:1
|1991
|Суперкубок УЕФА
|Црвена Звезда
|1:0
|1998-1999
|Лига чемпионов
|Бавария
|2:1
|1999
|Суперкубок УЕФА
|Лацио
|0:1
|2007-2008
|Лига чемпионов
|Челси
|1:1 пен. – 6:5
|2008
|Суперкубок УЕФА
|Зенит
|1:2
|2008-2009
|Лига чемпионов
|Барселона
|0:2
|2010-2011
|Лига чемпионов
|Барселона
|1:3
|2016-2017
|Лига Европы
|Аякс
|2:0
|2017
|Суперкубок УЕФА
|Реал
|1:2
|2020-2021
|Лига Европы
|Вильярреал
|1:1 пен. – 10:11
Только в Кубке/Лиге чемпионов МЮ пять раз пришел в финал. Первые три попытки были удачными, особенно запомнился невероятный камбэк против Баварии в 1999-м.
Видео невероятного камбэка МЮ в финале ЛЧ-1999:
Тогда подопечные Фергюсона перевернули игру с 0:1 на 2:1 благодаря голам Шерингема и Сульшера в компенсированное время. В целом же "дьяволам" удалось выиграть все четыре еврокубка, в которых они участвовали:
- 3 Кубка/Лиги чемпионов
- 1 Лига Европы
- 1 Кубок обладателей Кубков
- 1 Суперкубок УЕФА
Стоит знать Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: где смотреть финал Лиги Европы в Украине
Наиболее неудачными для МЮ были матчи за Суперкубок УЕФА, где они выиграли лишь один из четырех матчей. В Лиге Европы команда может в этом сезоне получить второй трофей. Первый манкунианцам покорился восемь лет назад под руководством Жозе Моуриньо.
А вот последний финал в ЛЕ завершился неудачей для англичан. В 2021-м после ничьей с Вильярреалом в основное время МЮ проиграл испанцам в затяжной серии пенальти. Из 22-х ударов с отметки не смог забить лишь Давид Де Хеа.