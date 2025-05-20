Английские клубы будут бороться за трофей в городе Бильбао на "Эстадио Сан-Мамес". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать финал ЛЕ

В Украине прямая трансляция поединка Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед будет доступна на медиасервисе Megogo. Его смогут просмотреть пользователи по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Megogopack XL".

На финале Лиги Европы будет работать немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цваером. Ему будут ассистировать Роберт Кемптер и Кристиан Дитц, а четвертым судьей назначен итальянец Маурицио Мариани.

Отметим, что в полуфинале "шпоры" одолели Буде-Глимт, а "красные дьяволы" – Атлетик Бильбао. Для обоих клубов это последний шанс спасти сезон, в котором они провалились в АПЛ и занимают 17 и 16 места соответственно.

К слову. Это будет 192-е очное противостояние между Тоттенхэмом и Манчестер Юнайтед. В них существенное преимущество имеют "красные дьяволы" – 93 победы против 52, а еще 46 раз была зафиксирована ничья. Баланс голов 312:247 также в пользу манкунианцев.

Напомним, что победитель будущего финала не только завоюет трофей, но и получит путевку в Лигу чемпионов-2025/2026. Действующим чемпионом Лиги Европы является Аталанта.