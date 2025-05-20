Англійські клуби будуть боротися за трофей у місті Більбао на "Естадіо Сан-Мамес". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме фінал ЛЄ

В Україні пряма трансляція поєдинку Тоттенгем – Манчестер Юнайтед буде доступна на медіасервісі Megogo. Його зможуть переглянути користувачі за передплатами "Максимальна", "Спорт" і "Megogopack XL".

На фіналі Ліги Європи працюватиме німецька бригада арбітрів на чолі з Феліксом Цваєром. Йому асистуватимуть Роберт Кемптер і Крістіан Дітц, а четвертим суддею призначено італійця Мауріціо Маріані.

Зазначимо, що у півфіналі "шпори" здолали Буде-Глімт, а "червоні дияволи" – Атлетік Більбао. Для обох клубів це останній шанс врятувати сезон, в якому вони провалилися в АПЛ і посідають 17 та 16 місця відповідно.

До слова. Це буде 192-ге очне протистояння між Тоттенгемом і Манчестер Юнайтед. У них суттєву перевагу мають "червоні дияволи" – 93 перемоги проти 52, а ще 46 разів було зафіксовано нічию. Баланс голів 312:247 також на користь манкуніанців.

Нагадаємо, що переможець майбутнього фіналу не тільки здобуде трофей, а й отримає путівку до Ліги чемпіонів-2025/2026. Чинним чемпіоном Ліги Європи є Аталанта.