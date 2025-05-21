У середу, 21 травня, в Більбао відбудеться фінал Ліги Європи 2024-2025. В боротьбі за другий за рангом єврокубок зійдуться англійські Тоттенхем та Манчестер Юнайтед.

Слідкуйте з нами Фінал Ліги Європи-2025: онлайн-трансляція матчу Тоттенхем – Манчестер Юнайтед

Переможець зустрічі отримає не тільки трофей, а ще і путівку в Лігу чемпіонів. Обидва клуби є досвідченими єврокубковими бійцями та не раз виходили у фінали. 24 Канал згадує, як Тоттенхем та МЮ грали у вирішальних матчах на міжнародній арені.

ТОТТЕНХЕМ

"Шпори" мають у своєму активі п'ять єврофіналів. Втім останнім часом команда не є успішним єврокубковим учасником, адже чотири з цих фіналів прийшлись на далекі 60-80-ті роки.

Три фінали Тоттенхем провів як раз в Кубку УЄФА, турнірі-попереднику Ліги Європи. Саме лондонці стали першим в історії тріумфатором КУЄФА, здолавши у 1972 році Вулверхемптон.

За два роки "шпори" програли Феєнорду, але у 1984-му знову змогли підняти єврокубок над головою. Після двох матчів по 1:1 з Андерлехтом англійці виграли в серії пенальті.

Всі єврофінали Тоттенхема:

СЕЗОН ТУРНІР СУПЕРНИК РАХУНОК 1962-1963 Кубок володарів Кубків Атлетіко 5:1 1971-1972 Кубок УЄФА Вулверхемптон 2:1 / 1:1 1973-1974 Кубок УЄФА Феєнорд 2:2 / 0:2 1983-1984 Кубок УЄФА Андерлехт 1:1 / 1:1 пен. – 4:3 2018-2019 Ліга чемпіонів Ліверпуль 0:2

Перший євротрофей дістався Тоттенхему ще у 1963-му, тоді лондонці виграли Кубок володарів Кубків у Атлетіко (5:1). А ось в Лізі чемпіонів єдиний фінал стався не так давно.

У 2019 році Тоттенхем під керівництвом Маурісіо Почеттіно пройшов ефектний шлях до фіналу, вибивши Інтер, Боруссію, Манчестер Сіті та Аякс. Втім у вирішальній грі лондонці без шансів поступились Ліверпулю (0:2).

Відеоогляд фіналу Ліги чемпіонів-2019:

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

У свою чергу Манчестер Юнайтед є більш досвідченим та успішним єврокубковим бійцем. Крім того. і більш сучасним. Манкуніанці мають у своєму активі аж 12 битв за єврокубки, з них 11 відбулись після 1991 року.

Всі єврофінали Манчестер Юнайтед:

СЕЗОН ТУРНІР СУПЕРНИК РАХУНОК 1967-1968 Кубок чемпіонів Бенфіка 4:1 1990-1991 Кубок володарів Кубків Барселона 2:1 1991 Суперкубок УЄФА Црвена Звезда 1:0 1998-1999 Ліга чемпіонів Баварія 2:1 1999 Суперкубок УЄФА Лаціо 0:1 2007-2008 Ліга чемпіонів Челсі 1:1 пен. – 6:5 2008 Суперкубок УЄФА Зєніт 1:2 2008-2009 Ліга чемпіонів Барселона 0:2 2010-2011 Ліга чемпіонів Барселона 1:3 2016-2017 Ліга Європи Аякс 2:0 2017 Суперкубок УЄФА Реал 1:2 2020-2021 Ліга Європи Вільярреал 1:1 пен. – 10:11

Лише у Кубку/Лізі чемпіонів МЮ п'ять разів завітав у фінал. Перші три спроби були вдалими, особливо запам'ятався неймовірний камбек проти Баварії у 1999-му.

Відео неймовірного камбеку МЮ у фіналі ЛЧ-1999:

Тоді підопічні Фергюсона перевернули гру з 0:1 на 2:1 завдяки голам Шерінгема та Сульшера в компенсований час. Загалом же "дияволам" вдалось виграти всі чотири єврокубки, в яких вони брали участь:

3 Кубка/Ліги чемпіонів

1 Ліга Європи

1 Кубок володарів Кубків

1 Суперкубок УЄФА

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Найбільш невдалими для МЮ були матчі за Суперкубок УЄФА, де вони виграли лише один з чотирьох матчів. В Лізі Європи команда може цього сезону здобути другий трофей. Перший манкуніанцям підкорився вісім років тому під керівництвом Жозе Моуріньо.

А ось останній фінал в ЛЄ завершився невдачею для англійців. У 2021-му після нічиєї з Вільярреалом в основний час МЮ програв іспанцям в затяжній серії пенальті. Із 22-х ударів з позначки не зміг забити лише Давід Де Хеа.