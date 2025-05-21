У середу, 21 травня, в Більбао відбудеться фінал Ліги Європи 2024-2025. В боротьбі за другий за рангом єврокубок зійдуться англійські Тоттенхем та Манчестер Юнайтед.
Слідкуйте з нами Фінал Ліги Європи-2025: онлайн-трансляція матчу Тоттенхем – Манчестер Юнайтед
Переможець зустрічі отримає не тільки трофей, а ще і путівку в Лігу чемпіонів. Обидва клуби є досвідченими єврокубковими бійцями та не раз виходили у фінали. 24 Канал згадує, як Тоттенхем та МЮ грали у вирішальних матчах на міжнародній арені.
ТОТТЕНХЕМ
"Шпори" мають у своєму активі п'ять єврофіналів. Втім останнім часом команда не є успішним єврокубковим учасником, адже чотири з цих фіналів прийшлись на далекі 60-80-ті роки.
Три фінали Тоттенхем провів як раз в Кубку УЄФА, турнірі-попереднику Ліги Європи. Саме лондонці стали першим в історії тріумфатором КУЄФА, здолавши у 1972 році Вулверхемптон.
За два роки "шпори" програли Феєнорду, але у 1984-му знову змогли підняти єврокубок над головою. Після двох матчів по 1:1 з Андерлехтом англійці виграли в серії пенальті.
Всі єврофінали Тоттенхема:
|СЕЗОН
|ТУРНІР
|СУПЕРНИК
|РАХУНОК
|1962-1963
|Кубок володарів Кубків
|Атлетіко
|5:1
|1971-1972
|Кубок УЄФА
|Вулверхемптон
|2:1 / 1:1
|1973-1974
|Кубок УЄФА
|Феєнорд
|2:2 / 0:2
|1983-1984
|Кубок УЄФА
|Андерлехт
|1:1 / 1:1 пен. – 4:3
|2018-2019
|Ліга чемпіонів
|Ліверпуль
|0:2
Перший євротрофей дістався Тоттенхему ще у 1963-му, тоді лондонці виграли Кубок володарів Кубків у Атлетіко (5:1). А ось в Лізі чемпіонів єдиний фінал стався не так давно.
У 2019 році Тоттенхем під керівництвом Маурісіо Почеттіно пройшов ефектний шлях до фіналу, вибивши Інтер, Боруссію, Манчестер Сіті та Аякс. Втім у вирішальній грі лондонці без шансів поступились Ліверпулю (0:2).
Відеоогляд фіналу Ліги чемпіонів-2019:
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
У свою чергу Манчестер Юнайтед є більш досвідченим та успішним єврокубковим бійцем. Крім того. і більш сучасним. Манкуніанці мають у своєму активі аж 12 битв за єврокубки, з них 11 відбулись після 1991 року.
Всі єврофінали Манчестер Юнайтед:
|СЕЗОН
|ТУРНІР
|СУПЕРНИК
|РАХУНОК
|1967-1968
|Кубок чемпіонів
|Бенфіка
|4:1
|1990-1991
|Кубок володарів Кубків
|Барселона
|2:1
|1991
|Суперкубок УЄФА
|Црвена Звезда
|1:0
|1998-1999
|Ліга чемпіонів
|Баварія
|2:1
|1999
|Суперкубок УЄФА
|Лаціо
|0:1
|2007-2008
|Ліга чемпіонів
|Челсі
|1:1 пен. – 6:5
|2008
|Суперкубок УЄФА
|Зєніт
|1:2
|2008-2009
|Ліга чемпіонів
|Барселона
|0:2
|2010-2011
|Ліга чемпіонів
|Барселона
|1:3
|2016-2017
|Ліга Європи
|Аякс
|2:0
|2017
|Суперкубок УЄФА
|Реал
|1:2
|2020-2021
|Ліга Європи
|Вільярреал
|1:1 пен. – 10:11
Лише у Кубку/Лізі чемпіонів МЮ п'ять разів завітав у фінал. Перші три спроби були вдалими, особливо запам'ятався неймовірний камбек проти Баварії у 1999-му.
Відео неймовірного камбеку МЮ у фіналі ЛЧ-1999:
Тоді підопічні Фергюсона перевернули гру з 0:1 на 2:1 завдяки голам Шерінгема та Сульшера в компенсований час. Загалом же "дияволам" вдалось виграти всі чотири єврокубки, в яких вони брали участь:
- 3 Кубка/Ліги чемпіонів
- 1 Ліга Європи
- 1 Кубок володарів Кубків
- 1 Суперкубок УЄФА
Варто знати Тоттенгем – Манчестер Юнайтед: де дивитися фінал Ліги Європи в Україні
Найбільш невдалими для МЮ були матчі за Суперкубок УЄФА, де вони виграли лише один з чотирьох матчів. В Лізі Європи команда може цього сезону здобути другий трофей. Перший манкуніанцям підкорився вісім років тому під керівництвом Жозе Моуріньо.
А ось останній фінал в ЛЄ завершився невдачею для англійців. У 2021-му після нічиєї з Вільярреалом в основний час МЮ програв іспанцям в затяжній серії пенальті. Із 22-х ударів з позначки не зміг забити лише Давід Де Хеа.