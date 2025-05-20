У середу, 21 травня, в Лізі Європи 2024-2025 відбудеться фінальний матч. В битві за трофей у Більбао зійдуться англійські Тоттенхем та Манчестер Юнайтед, повідомляє 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

Слідкуйте з нами Фінал Ліги Європи-2025: онлайн-трансляція матчу Тоттенхем – Манчестер Юнайтед

Статистика очних матчів

Оскільки команди представляють одну країну, недивно, що вони провели між собою безліч матчів. За всю історію Тоттенхем та Манчестер Юнайтед зустрілись аж 205 разів. Перевага на боці "червоних дияволів:

57 перемог Тоттенхема

перемог Тоттенхема 52 нічиї

нічиї 96 перемог Манчестер Юнайтед

Різниця голів – 324:272. Більшість цих ігор відбулись в рамках елітного дивізіону чемпіонату Англії (167). В цих іграх МЮ має подвійну перевагу – 84 перемоги при 42-х нічиїх та такої ж кількості програшів.

А от в кубкових змаганнях перевага вже на боці Тоттенхема. В рамках Кубка Англії, Кубка ліги та Суперкубка клуби відіграли 26 дуелей. В них було зафіксовано 11 перемог "шпор", 7 нічиїх та 8 тріумфів "червоних дияволів".

Останні десять битв

Але саме в АПЛ і відбулась найбільша перемога однієї з команд. У жовтні 2020 року Тоттенхем розгромив на виїзді МанЮнайтед з рахунком 6:1. По дублю на свій рахунок записали Сон Хин Мін та Гаррі Кейн.

Відеоогляд розгромної перемоги Тоттенхема над МЮ:

Після того погрому команди провели 10 очних матчів, дев'ять з них – в рамках АПЛ. В них спостерігається рівність (по 4 перемоги кожної зі сторін при двох нічиїх). Але, що важливо, МЮ не може виграти у Тоттенхема вже шість зустрічей.

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Останні 10 очних матчів між командами:

АПЛ, 11.04.21 . Тоттенхем – Манчестер Юнайтед 1:3 (Сон, 40 – Фред, 57, Кавані, 79, 90+6)

. Тоттенхем – Манчестер Юнайтед (Сон, 40 – Фред, 57, Кавані, 79, 90+6) АПЛ, 30.10.21 . Тоттенхем – Манчестер Юнайтед 0:3 (Роналду, 39, Кавані, 64, Решфорд, 86)

. Тоттенхем – Манчестер Юнайтед (Роналду, 39, Кавані, 64, Решфорд, 86) АПЛ, 12.03.22 . Манчестер Юнайтед – Тоттенхем 3:2 (Роналду, 12, 38, 81 – Кейн, 35 (пен), Магуайр, 72 (аг))

. Манчестер Юнайтед – Тоттенхем (Роналду, 12, 38, 81 – Кейн, 35 (пен), Магуайр, 72 (аг)) АПЛ, 19.10.22 . Манчестер Юнайтед – Тоттенхем 2:0 (Фред, 47, Фернандеш, 69)

. Манчестер Юнайтед – Тоттенхем (Фред, 47, Фернандеш, 69) АПЛ, 27.04.23 . Тоттенхем – Манчестер Юнайтед 2:2 (Порро, 56, Сон, 79 – Санчо, 7, Решфорд, 44)

. Тоттенхем – Манчестер Юнайтед (Порро, 56, Сон, 79 – Санчо, 7, Решфорд, 44) АПЛ, 19.08.23 . Тоттенхем – Манчестер Юнайтед 2:0 (Сарр, 49, Л. Мартінес, 83 (аг))

. Тоттенхем – Манчестер Юнайтед (Сарр, 49, Л. Мартінес, 83 (аг)) АПЛ, 14.01.24 . Манчестер Юнайтед – Тоттенхем 2:2 (Гойлунд, 3, Решфорд, 40 – Рішарлісон, 19, Бентанкур, 46)

. Манчестер Юнайтед – Тоттенхем (Гойлунд, 3, Решфорд, 40 – Рішарлісон, 19, Бентанкур, 46) АПЛ, 29.09.24 . Манчестер Юнайтед – Тоттенхем 0:3 (Джонсон, 3, Кулусевскі, 47, Соланке, 77)

. Манчестер Юнайтед – Тоттенхем (Джонсон, 3, Кулусевскі, 47, Соланке, 77) Кубок ліги, 19.12.24 . Тоттенхем – Манчестер Юнайтед 4:3 (Соланке, 15, 54, Кулусевскі, 46, Сон, 88 – Зіркзее, 63, Діалло, 70, Еванс, 90+4)

. Тоттенхем – Манчестер Юнайтед (Соланке, 15, 54, Кулусевскі, 46, Сон, 88 – Зіркзее, 63, Діалло, 70, Еванс, 90+4) АПЛ, 16.02.25. Тоттенхем – Манчестер Юнайтед 1:0 (Меддісон, 13)

До слова, цього сезону фіналісти Ліги Європи зіграли між собою вже три очні матчі. Всі вони залишились за Тоттенхемом, причому в рамках чемпіонату лондонці вигравали всуху. А у чвертьфіналі Кубка команди влаштували ефектну перестрілку із сімома голами.

Дуелі в єврокубках

При цьому команди один раз перетнулись і в єврокубках. Було це у давні часи, а саме у 1963 році. Обидві команди потрапили у Кубок володарів Кубків.

Манчестер пройшов у турнір в якості переможця Кубка Англії, тоді як Тоттенхем отримав "вайлдкард" на правах чинного тріумфатора КВК. Жереб звів клуби у другому раунді (1/8 фіналу). Першу гру в Лондоні виграли "шпори" (2:0), але у матчі-відповіді "червоні дияволи" спромоглися на камбек.

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Рахунок 4:1 з дублями Девіда Херда та Боббі Чарльтона. Втім підопічні Басбі надовго у турнірі не затримались та вже у чвертьфіналі вилетіли у драматичних битвах проти Спортінга (4:1, 0:6). Португальці зрештою і взяли трофей.

Детальна історія матчів між Тоттенхемом та Манчестер Юнайтед:

ТОТТЕНХЕМ НІЧИЯ МАН. ЮНАЙТЕД АПЛ 42 42 84 ЧЕМПІОНШИП 3 3 2 КУБОК АНГЛІЇ 5 5 6 КУБОК ЛІГИ 6 1 2 СУПЕРКУБОК АНГЛІЇ 0 1 0 КУБОК ВОЛОДАРІВ КУБКІВ 1 0 1 СПАРИНГИ 0 0 1

Ліга Європи

Що ж стосується історії в Кубку УЄФА / Лізі Європи, то тут команди на двох виграли три титули. Тоттенхем тріумфував у другому за рангом єврокубку в далекі 1972 та 1984 роки. У свою чергу Манчестер Юнайтед підкорив ЛЄ у 2017-му.

Фінал Ліги Європи-2025 відбудеться 21 травня у Більбао на стадіоні "Нуево Сан-Мамес". Переможець отримає не тільки трофей, а ще і пряму путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон.