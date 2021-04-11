МЮ не выигрывает у Тоттенхэма уже шесть матчей: история встреч между финалистами Лиги Европы

История матчей между Тоттенхэмом и Манчестер Юнайтед насчитывает уже 205 очных встреч. Преимущество на стороне манкунианцев, однако в последнее время "шпоры" стали для них неудобным соперником.

В среду, 21 мая, в Лиге Европы 2024-2025 состоится финальный матч. В битве за трофей в Бильбао сойдутся английские Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед, сообщает 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Следите с нами Финал Лиги Европы-2025: онлайн-трансляция матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

Статистика очных матчей

Поскольку команды представляют одну страну, неудивительно, что они провели между собой множество матчей. За всю историю Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед встретились аж 205 раз. Преимущество на стороне "красных дьяволов:

57 побед Тоттенхэма

побед Тоттенхэма 52 ничьи

ничьи 96 побед Манчестер Юнайтед

Разница голов – 324:272. Большинство этих игр состоялись в рамках элитного дивизиона чемпионата Англии (167). В этих играх МЮ имеет двойное преимущество – 84 победы при 42-х ничьих и таком же количестве проигрышей.

А вот в кубковых соревнованиях преимущество уже на стороне Тоттенхэма. В рамках Кубка Англии, Кубка лиги и Суперкубка клубы сыграли 26 дуэлей. В них было зафиксировано 11 побед "шпор", 7 ничьих и 8 триумфов "красных дьяволов".

Последние десять битв

Но именно в АПЛ и состоялась самая большая победа одной из команд. В октябре 2020 года Тоттенхэм разгромил на выезде МанЮнайтед со счетом 6:1. По дублю на свой счет записали Сон Хын Мин и Гарри Кейн.

Видеообзор разгромной победы Тоттенхэма над МЮ:

После того погрома команды провели 10 очных матчей, девять из них – в рамках АПЛ. В них наблюдается равенство (по 4 победы каждой из сторон при двух ничьих). Но, что важно, МЮ не может выиграть у Тоттенхэма уже шесть встреч.

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Последние 10 очных матчей между командами:

АПЛ, 11.04.21 . Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 1:3 (Сон, 40 – Фред, 57, Кавани, 79, 90+6)

. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед (Сон, 40 – Фред, 57, Кавани, 79, 90+6) АПЛ, 30.10.21 . Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 0:3 (Роналду, 39, Кавани, 64, Рэшфорд, 86)

. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед (Роналду, 39, Кавани, 64, Рэшфорд, 86) АПЛ, 12.03.22 . Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 3:2 (Роналду, 12, 38, 81 – Кейн, 35 (пен), Магуайр, 72 (аг))

. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм (Роналду, 12, 38, 81 – Кейн, 35 (пен), Магуайр, 72 (аг)) АПЛ, 19.10.22 . Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:0 (Фред, 47, Фернандеш, 69)

. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм (Фред, 47, Фернандеш, 69) АПЛ, 27.04.23 . Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:2 (Порро, 56, Сон, 79 – Санчо, 7, Рэшфорд, 44)

. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед (Порро, 56, Сон, 79 – Санчо, 7, Рэшфорд, 44) АПЛ, 19.08.23 . Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:0 (Сарр, 49, Л. Мартинес, 83 (аг))

. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед (Сарр, 49, Л. Мартинес, 83 (аг)) АПЛ, 14.01.24 . Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:2 (Хойлунд, 3, Рэшфорд, 40 – Ришарлисон, 19, Бентанкур, 46)

. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм (Хойлунд, 3, Рэшфорд, 40 – Ришарлисон, 19, Бентанкур, 46) АПЛ, 29.09.24 . Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 0:3 (Джонсон, 3, Кулусевски, 47, Соланке, 77)

. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм (Джонсон, 3, Кулусевски, 47, Соланке, 77) Кубок лиги, 19.12.24 . Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 4:3 (Соланке, 15, 54, Кулусевски, 46, Сон, 88 – Зиркзее, 63, Диалло, 70, Эванс, 90+4)

. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед (Соланке, 15, 54, Кулусевски, 46, Сон, 88 – Зиркзее, 63, Диалло, 70, Эванс, 90+4) АПЛ, 16.02.25. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 1:0 (Мэддисон, 13)

К слову, этого сезона финалисты Лиги Европы сыграли между собой уже три очных матча. Все они остались за Тоттенхэмом, причем в рамках чемпионата лондонцы выигрывали всухую. А в четвертьфинале Кубка команды устроили эффектную перестрелку с семью голами.

Дуэли в еврокубках

При этом команды один раз пересеклись и в еврокубках. Было это в давние времена, а именно в 1963 году. Обе команды попали в Кубок обладателей Кубков.

Манчестер прошел в турнир в качестве победителя Кубка Англии, тогда как Тоттенхэм получил "вайлдкард" на правах действующего триумфатора КВН. Жребий свел клубы во втором раунде (1/8 финала). Первую игру в Лондоне выиграли "шпоры" (2:0), но в ответном матче "красные дьяволы" смогли на камбэк.

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Счет 4:1 с дублями Дэвида Херда и Бобби Чарльтона. Впрочем подопечные Басби надолго в турнире не задержались и уже в четвертьфинале вылетели в драматических битвах против Спортинга (4:1, 0:6). Португальцы в конце концов и взяли трофей.

Подробная история матчей между Тоттенхэмом и Манчестер Юнайтед:

ТОТТЕНХЭМ НИЧИЯ МАН. ЮНАЙТЕД АПЛ 42 42 84 ЧЕМПИОНШИП 3 3 2 КУБОК АНГЛИИ 5 5 6 КУБОК ЛИГИ 6 1 2 СУПЕРКУБОК АНГЛИИ 0 1 0 КУБОК ОБЛАДАТЕЛЕЙ КУБКОВ 1 0 1 СПАРИНГИ 0 0 1

Лига Европы

Что же касается истории в Кубке УЕФА/Лиге Европы, то здесь команды на двоих выиграли три титула. Тоттенхэм торжествовал во втором по рангу еврокубке в далекие 1972 и 1984 годы. В свою очередь Манчестер Юнайтед покорил ЛЕ в 2017-м.

Финал Лиги Европы-2025 состоится 21 мая в Бильбао на стадионе "Нуэво Сан-Мамес". Победитель получит не только трофей, а еще и прямую путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.