Финал Лиги Европы-2025: онлайн-трансляция матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

Английские Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед сыграют в финале Лиги Европы 21 мая 2025 года. Трансляцию игры в Бильбао можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

В Лиге Европы наступила пора финала сезона 2024-2025. В среду, 18 мая, в Бильбао пройдет битва за трофей между английскими Тоттенхэмом и Манчестер Юнайтед, сообщает 24 Канал.

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Бой "неудачников" из АПЛ

Для обеих команд отчетный матч имеет определяющее значение в этом сезоне. Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм провалили выступления в АПЛ, расположившись на 16-17 местах.

Таким образом, победа в финале Лиги Европы – единственная возможность для одной из команд попасть в еврокубки на следующий сезон. Более того, счастливчик попадет напрямую в самый престижный из турниров, а именно – в Лигу чемпионов!

За свою историю команды выиграли три Кубка УЕФА. Тоттенхэм триумфовал в турнире в далекие 1972 и 1984 годы, тогда как в 1974-м уступил в финале Фейеноорду (2:2, 0:2).

Что же касается МЮ, то его успех в турнире датируется 2017-ым годом. Тогда команда Моуриньо справилась с Аяксом (2:0). А вот в 2021-м "дьяволы" проиграли в финале Вильярреалу в серии пенальти.

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Где смотреть

Матч Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 21 мая в 22:00 (по киевскому времени). Перед игрой транслятор организует студию с экспертами, которые обсудят встречу на стадионе "Нуэво Сан-Мамес".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.