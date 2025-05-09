Украинизация Трабзонспора продолжается: турецкий клуб нацелился на легионера сборной Украины

В сезоне-2024/2025 турецкий Трабзонспор имеет в своем составе трех украинских футболистов. Они хорошо себя зарекомендовали в местном чемпионате и уже летом представительство нашей страны в этом клубе может увеличиться.

"Бордово-синие" хотят усилить позицию центрального защитника. Для этого они планируют подписать игрока сборной Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fotospor.

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Кого хочет подписать Трабзонспор

Речь идет о футболисте Плимута Максиме Таловерове. Пока неизвестно, интересен ли такой вариант самому украинцу.

У него якобы есть прописанный пункт в соглашении с "пилигримами", что он может разорвать контракт с клубом после вылета из Чемпионшипа. Однако игрок сборной Украины приоритетным считает для себя продолжение карьеры в английском футболе.

Там на него претендуют два клуба, которые будут играть в следующем сезоне во втором по силе английском дивизионе.

К слову. В нынешнем сезоне Максим Таловеров провел 13 матчей в составе Плимута. В них он забил два мяча и отдал один ассист.

Напомним, что в составе Трабзонспора выступают Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков. Двое последних в конце апреля попали в команду недели Суперлиги после своего перформанса в матче против Аланьяспора.