Появление президента США Дональда Трампа на финале теннисного турнира US Open-2025 болельщики встретили аплодисментами и неодобрительным свистом. Однако зрители у телеэкранов этого не увидели, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Как Трампа освистали на финале US Open-2025?

Появление Трампа вызвало определенные неудобства для зрителей. На финале присутствовала дополнительная охрана первого лица государства, что привело к появлению длинных очередей.

Во время матча Трамп активно взаимодействовал со зрителями, реагируя на их внимание. Впервые президента США показали на видеоборде во время исполнения государственного гимна. Реакция толпы была настолько сильной, что заглушила пение исполнительницы. Трансляторам пришлось перевести камеру на корт, чтобы успокоить публику.

Видео реакции на появление Трампа

Особенно полярными были эмоции, когда Трампа показали на экране после первого сета. Часть зрителей приветствовали президента США аплодисментами, но значительное количество освистывало политика.

В трансляцию финала US Open не попала негативная реакция публики. Дело в том, что организаторы турнира попросили вещателей не показывать различные неприятные для президента США моменты.

Напомним, что в финале Открытого чемпионата США победу одержал Карлос Алькарас, который победил Янника Синнера в четырех сетах. Для испанского теннисиста это второй выигранный трофей US Open в карьере.

Посещал ли ранее Трамп US Open?