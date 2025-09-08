В решающем матче Открытого чемпионата США Карлос Алькарас обыграл Янника Синнера по итогу четырех сетов: 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. На камеру попала реакция Дональда Трампа на триумф 22-летнего испанца, пишет 24 Канал.

К теме Алькарас и Синнер в очной битве определили победителя US Open-2025: видеообзор матча

Как Трамп отреагировал на результат финала US Open-2025?

Американский политик очень красноречиво отреагировал на победу Алькараса. На его лице было заметно недовольство результатом. Видно, что Трамп в финале US Open болел за Синнера, а победа испанского теннисиста его расстроила.

Видео с реакцией Трампа разлетелось в сети. Болельщики живо обсуждают эмоции 79-летнего президента США.

Видео реакции Дональда Трампа на победу Карлоса Алькараса

Отметим, что Карлос Алькарас второй раз в своей карьере одержал победу на US Open. Впервые он торжествовал на американском "мэйджоре" в 2022 году, когда в финале одолел норвежца Каспера Руда. В целом это уже шестая победа испанца на турнирах Grand Slam.

Какие спортивные события посетил Трамп в 2025 году?

Дональд Трамп является большим поклонником спорта.

Он стал первым президентом США, который посетил Супербоул – финал Национальной футбольной лиги. Эти произошло в начале февраля 2025 года.

Впоследствии Трамп присутствовал на автогонке Daytona 500 в Daytona Beach.

Не обошел своим вниманием президент США и финалы чемпионата NCAA по борьбе, которые проходили в Филадельфии.

Кроме того, Дональд Трамп награждал победителя Клубного чемпионата мира 2025, проходившего в США.

Однако самым большим увлечением политика остается гольф.

Ранее сообщалось, что организаторы US Open-2025 просили трансляторов цензурировать негативные реакции болельщиков на Дональда Трампа.