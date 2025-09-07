В воскресенье, 7 сентября, в США состоится финал мужского индивидуального турнира по теннису US Open. Организаторы решили принять определенные меры из-за визита Дональда Трампа, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Athletic.

Что сделают ради Трампа?

Президент США впервые с 2015 года посетит решающий матч турнира Grand Slam. Поэтому американская ассоциация тенниса обратилась к официальным вещателям турнира с необычной просьбой.

Организаторы просят трансляторов не показывать в эфире различные нарушения или реакции на трибунах, связанные с Трампом. Бродкастеров призвали цензуровать любые негативные моменты, которые могут быть вызваны из-за визита президента США.

Перед матчем прозвучит гимн США и во время него на экране должны показать Дональда Трампа. Представитель ассоциации тенниса США Брендан Макинайр заверил, что организаторы всегда просят трансляторов воздержаться от освещения событий вне игрового поля.

Отметим, что в решающем матче мужского турнира US Open сойдутся первая и вторая ракетки мира – Янник Зиннер и Карлос Алькарас соответственно. Встреча начнется ориентировочно в 21:00 по киевскому времени.

К слову, в субботу, 6 сентября, определилась победительница женского турнира US Open-2025. Ею стала "нейтральная" белоруска Арина Сабаленка, которая в финале переиграла американку Аманду Анисимову.

