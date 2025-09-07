В воскресенье, 7 сентября, в США состоится финал мужского индивидуального турнира по теннису US Open. Организаторы решили принять определенные меры из-за визита Дональда Трампа, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Athletic.
Что сделают ради Трампа?
Президент США впервые с 2015 года посетит решающий матч турнира Grand Slam. Поэтому американская ассоциация тенниса обратилась к официальным вещателям турнира с необычной просьбой.
Организаторы просят трансляторов не показывать в эфире различные нарушения или реакции на трибунах, связанные с Трампом. Бродкастеров призвали цензуровать любые негативные моменты, которые могут быть вызваны из-за визита президента США.
Перед матчем прозвучит гимн США и во время него на экране должны показать Дональда Трампа. Представитель ассоциации тенниса США Брендан Макинайр заверил, что организаторы всегда просят трансляторов воздержаться от освещения событий вне игрового поля.
Отметим, что в решающем матче мужского турнира US Open сойдутся первая и вторая ракетки мира – Янник Зиннер и Карлос Алькарас соответственно. Встреча начнется ориентировочно в 21:00 по киевскому времени.
К слову, в субботу, 6 сентября, определилась победительница женского турнира US Open-2025. Ею стала "нейтральная" белоруска Арина Сабаленка, которая в финале переиграла американку Аманду Анисимову.
Дональд Трамп и спорт: что известно?
- Президент США активно использует спортивные события для собственного пиара.
- В 2025 году Трамп посетил Супер Боул, поединки UFC, чемпионат NCAA по борьбе и финал Клубного ЧМ по футболу.
- Во время награждения Челси клубным чемпионом мира Дональд запомнился странным поведением и отказом покинуть сцену во время празднования.
- Перед этим ФИФА подарила Трампу копию трофея Клубного чемпионата мира.
- К слову, этот кубок был замечен в Овальном кабинете Трампа во время его разговора с Путиным.
- Кроме того, Трамп активно участвует в запрете трансгендерам выступать на Олимпиаде-2028, которая пройдет в Лос-Анджелесе.
- Ранее 24 Канал делал специальный материал о связи Трампа со спортом.