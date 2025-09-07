У неділю, 7 вересня, у США відбудеться фінал чоловічого індивідуального турніру з тенісу US Open. Організатори вирішили вжити певних заходів через візит Дональда Трампа, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Athletic.
Що зроблять заради Трампа?
Президент США вперше з 2015 року відвідає вирішальний матч турніру Grand Slam. Через це американська асоціація тенісу звернулась до офіційних мовників турніру із незвичним проханням.
Організатори просять трансляторів не показувати у ефірі різні порушення або ж реакції на трибунах, пов'язані із Трампом. Бродкастерів закликали цензурувати будь-які негативні моменти, які можуть бути викликані через візит президента США.
Перед матчем прозвучить гімн США і під час нього на екрані мають показати Дональда Трампа. Речник асоціації тенісу США Брендан Макінайр запевнив, що організатори завжди просять трансляторів утриматися від висвітлення подій поза ігровим полем.
Зазначимо, що у вирішальному матчі чоловічого турніру US Open зійдуться перша та друга ракетки світу – Яннік Зіннер та Карлос Алькарас відповідно. Зустріч розпочнеться орієнтовно о 21:00 за київським часом.
До слова, у суботу, 6 вересня, визначилась переможниця жіночого турніру US Open-2025. Нею стала "нейтральна" білоруска Аріна Сабалєнка, яка у фіналі переграла американку Аманду Анісімову.
Дональд Трамп та спорт: що відомо?
- Президент США активно використовує спортивні події для власного піару.
- У 2025 році Трамп відвідав Супер Боул, поєдинки UFC, чемпіонат NCAA з боротьби та фінал Клубного ЧС з футболу.
- Під час нагородження Челсі клубним чемпіоном світу Дональд запам'ятався дивною поведінкою та відмовою залишити сцену під час святкування.
- Перед цим ФІФА подарувала Трампу копію трофея Клубного чемпіонату світу.
- До слова, цей кубок помітили в Овальному кабінеті Трампа під час його розмови з Путіним.
- Крім того, Трамп бере активну участь у забороні трансгендерам виступати на Олімпіаді-2028, яка пройде у Лос-Анджелесі.
- Раніше 24 Канал робив спеціальний матеріал про зв'язки Трампа зі спортом.