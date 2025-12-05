Очередная дичь от Трампа: президент США призвал придумать новое название для игры в футбол

В Вашингтоне подошла к завершению церемония жеребьевки чемпионата мира-2026. Кроме самой процедуры, мероприятие имело и развлекательный характер.

Одним из VIP-гостей стал президент США Дональд Трамп. Во время церемонии жеребьевки главу Белого дома наградили новосозданной "премией мира ФИФА", сообщает 24 Канал.

По теме Трамп получит первую премию мира и выступит на жеребьевке ЧМ-2026

Что сказал Трамп?

В честь этого Трампу дали слово. Он решил углубиться в суть названия игры в футбол и заявил, что хочет разрушить традицию называть этот вид спорта "сокером".

Мы в США должны придумать другое название для того, что сейчас называем "soccer". Мы должны назвать это футболом, это же очевидно,

– заявил Трамп.

Слово "сокер" является популярным в США и еще нескольких англоязычных странах. Так называют классический футбол, хотя по сути сокер является другой разновидностью игры в мяч.

Тем не менее, американцам ближе игра, которая нам известна как "американский футбол". Именно поэтому слово "футбол" закрепилось за этим видом спорта, тогда как классической игре №1 придумали слово "сокер".

Как Украине попасть на ЧМ-2026?