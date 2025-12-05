Очередная дичь от Трампа: президент США призвал придумать новое название для игры в футбол
- Президент США Дональд Трамп призвал придумать новое название для футбола.
- Глава Белого дома призвал избавиться от термина "сокер".
В Вашингтоне подошла к завершению церемония жеребьевки чемпионата мира-2026. Кроме самой процедуры, мероприятие имело и развлекательный характер.
Одним из VIP-гостей стал президент США Дональд Трамп. Во время церемонии жеребьевки главу Белого дома наградили новосозданной "премией мира ФИФА", сообщает 24 Канал.
Что сказал Трамп?
В честь этого Трампу дали слово. Он решил углубиться в суть названия игры в футбол и заявил, что хочет разрушить традицию называть этот вид спорта "сокером".
Мы в США должны придумать другое название для того, что сейчас называем "soccer". Мы должны назвать это футболом, это же очевидно,
– заявил Трамп.
Слово "сокер" является популярным в США и еще нескольких англоязычных странах. Так называют классический футбол, хотя по сути сокер является другой разновидностью игры в мяч.
Тем не менее, американцам ближе игра, которая нам известна как "американский футбол". Именно поэтому слово "футбол" закрепилось за этим видом спорта, тогда как классической игре №1 придумали слово "сокер".
Как Украине попасть на ЧМ-2026?
- Подопечные Сергея Реброва заняли второе место в группе D европейского отбора на ЧМ-2026. Наша команда набрала 10 очков в квартете с Францией, Исландией и Азербайджаном.
- Это дало нашей команде право выйти в раунд плей-офф. Там в полуфинале "сине-желтые" сыграют против Швеции. Игра пройдет 26 марта номинально на поле нашей команды.
- В случае прохода шведов в финале плей-офф наша сборная сразится за путевку на Мундиаль против победителя пары Польша – Албания. Эта игра должна состояться 31 марта также номинально "дома".
- Финальная часть Мундиаля пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В случае прохода стыковых матчей Украина попадет в группу с Нидерландами, Японией и Тунисом.