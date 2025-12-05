Чергова дичина від Трампа: президент США закликав вигадати нову назву для гри у футбол
- Президент США Дональд Трамп закликав вигадати нову назву для футболу.
- Голова Білого дому закликав позбутися терміну "сокер".
У Вашингтоні підійшла до завершення церемонія жеребкування чемпіонату світу-2026. Окрім самої процедури, захід мав і розважальний характер.
Одним із VIP-гостей став президент США Дональд Трамп. Під час церемонії жеребкування голову Білого дому нагородили новоствореною "премією миру ФІФА", повідомляє 24 Канал.
Що сказав Трамп?
На честь цього Трампу дали слово. Він вирішив заглибитись в суть назви гри у футбол та заявив, що хоче зруйнувати традицію називати цей вид спорту "сокером".
Ми у США повинні придумати іншу назву для того, що зараз називаємо "soccer". Ми повинні назвати це футболом, це ж очевидно,
– заявив Трамп.
Слово "сокер" є популярним у США та ще кількох англомовних країнах. Так називають класичний футбол, хоча по суті сокер є іншим різновидом гри у м'яч.
Тим не менш, американцям ближче гра, яка нам відома як "американський футбол". Саме тому слово "футбол" закріпилось за цим видом спорту, тоді як класичній грі №1 придумали слово "сокер".
Як Україні потрапити на ЧС-2026?
- Підопічні Сергія Реброва посіли друге місце у групі D європейського відбору на ЧС-2026. Наша команда набрала 10 очок у квартеті з Францією, Ісландією та Азербайджаном.
- Це дало нашій команді право вийти у раунд плей-оф. Там у півфіналі "синьо-жовті" зіграють проти Швеції. Гра пройде 26 березня номінально на полі нашої команди.
- В разі проходу шведів у фіналі плей-оф наша збірна битиметься за путівку на Мундіаль проти переможця пари Польща – Албанія. Ця гра має відбутися 31 березня також номінально "вдома".
- Фінальна частина Мундіалю пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці. В разі проходу стикових матчів Україна потрапить до групи із Нідерландами, Японією та Тунісом.