Английский гранд перехватит Забарного у ПСЖ: клуб готов на условия Борнмута

Трансферная сага вокруг Ильи Забарного получила новое развитие событий. Центральный защитник Борнмута и лидер сборной Украины может остаться в Англии.

Несмотря на многочисленные попытки ПСЖ так и не смог договориться с Борнмутом о трансфере Ильи Забарного. Английский клуб может выхватить футболиста прямо из-под носа у парижан, сообщает 24 канал со ссылкой на сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Куда перейдет Забарный?

Борнмут выставил бешеный ценник на Илью Забарного. ПСЖ пытался снизить цену на украинского защитника, но "вишни", несмотря на слухи, не уступили парижанам в стоимости футболиста.

Однако появился клуб, который готов удовлетворить аппетиты Борнмута – 70 миллионов евро. Тоттенхэм заплатит "вишням" нужную сумму и даже добавит бонусы к сделке по трансферу украинца.

Перейдет ли Илья Забарный в Тоттенхэм зависит только от футболиста. "Шпоры" имеют большие шансы перехватить лидера сборной ПСЖ, ведь французский клуб не хочет платить такие деньги за футболиста.

К слову. Тоттенхэм в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. "Шпоры" в кампании 2024/2025 выиграли Лигу Европы и получили путевку в основную сетку самого престижного турнира.

Ранее сообщали, что другому английскому топ-клубу предлагали купить Илью Забарного летом этого года. Команда как раз нуждается в новом защитнике.