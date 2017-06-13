Трансферное лето 2025: все переходы звезд футбола в межсезонье в топ-лигах

Во время летнего межсезонья футбольные клубы Европы подписывают новых футболистов и избавляются от балласта. В этом году трансферное окно в ведущих лигах открылось 1 июня из-за участия в Клубном чемпионате мира.

Трансферы топ-звезд мирового футбола всегда вызывают повышенный интерес у болельщиков. 24 Канал будет следить за всеми изменениями в клубах, трансферными слухами и переходами футболистов. Наше внимание, в первую очередь, будет приковано к чемпионатам, в которых играют украинские легионеры.

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Когда в Европе отрываются трансферные окна

В этом году первое трансферное окно действовало с 1 по 10 июня. Это связано с Клубным чемпионатом мира 2025, который стартует 15 июня. Команды-участницы имели возможность усилить свой состав накануне старта турнира. Основное летнее трансферное окно в каждой из топ-лиг имеет свои сроки. В большинстве чемпионатов оно открывается 1 июля.

Даты летних трансферных окон

Английская Премьер-лига: 12 июня – 30 августа

Бельгийская Лига Жупиле: 15 июня – 7 сентября

Нидерландская Эредивизи: 16 июня – 2 сентября

Турецкая Суперлига: 30 июня – 12 сентября

Французская Лига 1: 1 июля – 31 августа

Немецкая Бундеслига: 1 июля – 2 сентября

Греческая Суперлига: 1 июля – 13 сентября

Итальянская Серия А: 1 июля – 1 сентября

Испанская Ла Лига: 1 июля – 1 сентября

Украинская Премьер-лига: 1 июля – 1 сентября

Американская МЛС: 24 июля – 22 сентября

Топ-5 самых дорогих трансферов лета-2025

Сейчас самым дорогим трансфером летнего межсезонья является переход нидерландского защитника Дина Гюйсена из Борнмута в Реал. Одноклубник Ильи Забарного стоил "королевскому клубу" 59 миллионов евро. Также в топ-пятерку попали трансферы Тиджани Рейндерса из Милана в Манчестер Сити, алжирского защитника Райана Аита-Нури, Райана Шерки из Лиона и форварда Лиама Делапа.

1. Дин Гюйсен, защитник – 59 миллионов евро (трансфер из Борнмута в Реал)

2. Тиджани Рейндерс, полузащитник – 55 миллионов евро (Милан – Манчестер Сити)

3. Райан Аит-Нури, защитник – 36,5 миллионов евро (Вулверхэмптон – Манчестер Сити)

4. Райан Шерки, вингер – 36,5 миллионов евро (Лион – Манчестер Сити)

5. Лиам Делам, форвард – 35,5 миллионов евро (Ипсвич – Челси)

Все официальные трансферы и слухи летнего межсезонья 2025 года