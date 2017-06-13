Трансферное лето 2025: все переходы звезд футбола в межсезонье в топ-лигах
Во время летнего межсезонья футбольные клубы Европы подписывают новых футболистов и избавляются от балласта. В этом году трансферное окно в ведущих лигах открылось 1 июня из-за участия в Клубном чемпионате мира.
Трансферы топ-звезд мирового футбола всегда вызывают повышенный интерес у болельщиков. 24 Канал будет следить за всеми изменениями в клубах, трансферными слухами и переходами футболистов. Наше внимание, в первую очередь, будет приковано к чемпионатам, в которых играют украинские легионеры.
Читайте также Звездная Бразилия, боевитая Корея: кто вышел на чемпионат мира-2026
Когда в Европе отрываются трансферные окна
В этом году первое трансферное окно действовало с 1 по 10 июня. Это связано с Клубным чемпионатом мира 2025, который стартует 15 июня. Команды-участницы имели возможность усилить свой состав накануне старта турнира. Основное летнее трансферное окно в каждой из топ-лиг имеет свои сроки. В большинстве чемпионатов оно открывается 1 июля.
Даты летних трансферных окон
- Английская Премьер-лига: 12 июня – 30 августа
- Бельгийская Лига Жупиле: 15 июня – 7 сентября
- Нидерландская Эредивизи: 16 июня – 2 сентября
- Турецкая Суперлига: 30 июня – 12 сентября
- Французская Лига 1: 1 июля – 31 августа
- Немецкая Бундеслига: 1 июля – 2 сентября
- Греческая Суперлига: 1 июля – 13 сентября
- Итальянская Серия А: 1 июля – 1 сентября
- Испанская Ла Лига: 1 июля – 1 сентября
- Украинская Премьер-лига: 1 июля – 1 сентября
- Американская МЛС: 24 июля – 22 сентября
Топ-5 самых дорогих трансферов лета-2025
Сейчас самым дорогим трансфером летнего межсезонья является переход нидерландского защитника Дина Гюйсена из Борнмута в Реал. Одноклубник Ильи Забарного стоил "королевскому клубу" 59 миллионов евро. Также в топ-пятерку попали трансферы Тиджани Рейндерса из Милана в Манчестер Сити, алжирского защитника Райана Аита-Нури, Райана Шерки из Лиона и форварда Лиама Делапа.
- 1. Дин Гюйсен, защитник – 59 миллионов евро (трансфер из Борнмута в Реал)
- 2. Тиджани Рейндерс, полузащитник – 55 миллионов евро (Милан – Манчестер Сити)
- 3. Райан Аит-Нури, защитник – 36,5 миллионов евро (Вулверхэмптон – Манчестер Сити)
- 4. Райан Шерки, вингер – 36,5 миллионов евро (Лион – Манчестер Сити)
- 5. Лиам Делам, форвард – 35,5 миллионов евро (Ипсвич – Челси)
Все официальные трансферы и слухи летнего межсезонья 2025 года
Очередным новичком "горожан" стал нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс. 26-летний футболист подписал контракт на 5 лет. По итогам сезона-2024/25 Рейндерс, выступавший за Милан, был признан лучшим полузащитником Серии А. Сумма трансфера составила 55 миллионов евро. Вместе с бонусами она может быть увеличена до 70. Новичком "горожан" в летнее межсезонье стал французский вингер Райан Шерки. В прошлом сезоне 21-летний футболист играл за Лион. "Горожане" заплатили за новичка 36,5 миллионов евро.
Кевин де Брюйне официально стал игроком Наполи
Звезда Милана присоединился к Манчестер Сити
Ман Сити объявил о трансфере Аит-Нури
Манчестер Сити подписал французского вингера
Челси подписал португальского хавбека из Спортинга
Брат Беллингема стал игроком Боруссии Дортмунд
Лидер Марселя стал игроком Интера
Челси подписал французского таланта
Жоржиньо сменил Арсенал на Фламенго
Интер объявил о подписании Петара Сучича
Челси подписал Лиама Делапа
Дин Гюйсен усилил Реал
Очередным новичком "горожан" стал нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс. 26-летний футболист подписал контракт на 5 лет.
По итогам сезона-2024/25 Рейндерс, выступавший за Милан, был признан лучшим полузащитником Серии А. Сумма трансфера составила 55 миллионов евро. Вместе с бонусами она может быть увеличена до 70.
Новичком "горожан" в летнее межсезонье стал французский вингер Райан Шерки. В прошлом сезоне 21-летний футболист играл за Лион. "Горожане" заплатили за новичка 36,5 миллионов евро.