Главные футбольные трансферы 2026 года: все переходы и слухи лета

Футбольный сезон 2026 – 2027 уже начался. Команды готовятся к выступлениям во внутренних чемпионатах и на европейской арене.

В то же время продолжается летнее трансферное окно. Клубы со всего мира могут подписывать футболистов вплоть до конца августа, сообщает 24 Канал.

Какие трансферы стали самыми дорогими в 2026 году?

Собственно, немало трансферов состоялось еще в начале июня или во время чемпионата мира-2026. Например, игрок сборной Украины Ефим Конопля наконец-то перешел в топ-лигу.

Украинец теперь будет играть в Германии за Боруссию Менхенгладбах. Взамен него Шахтер приобрел Александра Караваева, который до мая этого года играл за Динамо.

Однако самые громкие трансферы, конечно же, происходят в Англии, Испании и других топ-лигах. Больше всего пока тратят лондонские Тоттенхэм и Челси, которые уже превысили отметку в 250 миллионов.

Топ-10 самых дорогих трансферов лета 2026 года:

МЕСТО ИГРОК ОТКУДА КУДА СУММА 1 Морган Роджерс Астон Вилла Челси 137,3 миллиона евро 2 Эллиотт Андерсон Ноттингем Форест Манчестер Сити 135 миллионов евро 3 Сандро Тонали Ньюкасл Тоттенхэм 108 миллионов евро 4 Матеус Фернандес Вулверхэмптон Тоттенхэм 99 миллионов евро 5 Энтони Гордон Ньюкасл Барселона 80 миллионов евро 6 Гонсалу Рамуш ПСЖ Милан 74 миллиона евро 7 Жереми Жак Ренн Ливерпуль 63,6 миллиона евро 8 Ян-Поль ван Хеке Брайтон Тоттенхэм 60 миллионов евро 9 Йохан Манзамби Фрайбург Астон Вилла 60 миллионов евро 10 Марко Палестра Аталанта Челси 57 миллионов евро

В целом же среди 11 самых дорогих трансферов девять принадлежат клубам именно из АПЛ. Рекорд этого лета пока установил Морган Роджерс, который за 137 миллионов евро перешел из "Астон Виллы" в "Челси".

Все главные трансферы лета 2026 года