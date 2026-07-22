Главные футбольные трансферы 2026 года: все переходы и слухи лета
Футбольный сезон 2026 – 2027 уже начался. Команды готовятся к выступлениям во внутренних чемпионатах и на европейской арене.
В то же время продолжается летнее трансферное окно. Клубы со всего мира могут подписывать футболистов вплоть до конца августа, сообщает 24 Канал.
Какие трансферы стали самыми дорогими в 2026 году?
Собственно, немало трансферов состоялось еще в начале июня или во время чемпионата мира-2026. Например, игрок сборной Украины Ефим Конопля наконец-то перешел в топ-лигу.
Украинец теперь будет играть в Германии за Боруссию Менхенгладбах. Взамен него Шахтер приобрел Александра Караваева, который до мая этого года играл за Динамо.
Однако самые громкие трансферы, конечно же, происходят в Англии, Испании и других топ-лигах. Больше всего пока тратят лондонские Тоттенхэм и Челси, которые уже превысили отметку в 250 миллионов.
Топ-10 самых дорогих трансферов лета 2026 года:
|
МЕСТО
|
ИГРОК
|
ОТКУДА
|
КУДА
|
СУММА
|
1
|
Морган Роджерс
|
Астон Вилла
|
Челси
|
137,3 миллиона евро
|
2
|
Эллиотт Андерсон
|
Ноттингем Форест
|
Манчестер Сити
|
135 миллионов евро
|
3
|
Сандро Тонали
|
Ньюкасл
|
Тоттенхэм
|
108 миллионов евро
|
4
|
Матеус Фернандес
|
Вулверхэмптон
|
Тоттенхэм
|
99 миллионов евро
|
5
|
Энтони Гордон
|
Ньюкасл
|
Барселона
|
80 миллионов евро
|
6
|
Гонсалу Рамуш
|
ПСЖ
|
Милан
|
74 миллиона евро
|
7
|
Жереми Жак
|
Ренн
|
Ливерпуль
|
63,6 миллиона евро
|
8
|
Ян-Поль ван Хеке
|
Брайтон
|
Тоттенхэм
|
60 миллионов евро
|
9
|
Йохан Манзамби
|
Фрайбург
|
Астон Вилла
|
60 миллионов евро
|
10
|
Марко Палестра
|
Аталанта
|
Челси
|
57 миллионов евро
В целом же среди 11 самых дорогих трансферов девять принадлежат клубам именно из АПЛ. Рекорд этого лета пока установил Морган Роджерс, который за 137 миллионов евро перешел из "Астон Виллы" в "Челси".
Все главные трансферы лета 2026 года
Алексей Сыч
Морган Роджерс
Леандро Троссар
Руслан Малиновский
Алехандро Гримальдо
Леандро Андраде
Андрей Сантос
Ян-Пол ван Хеке
Йохан Манзамби
Томаш Кендзера
Юри Тилеманс
Виктор Муньос
Марко Палестра
Дензел Думфрис
Сандро Тонали
Исмаэль Сайбари
Ибрахима Конате
Гонсалу Рамуш
Эллиот Андерсон
Марк Кукурелья
Александр Караваев
Энтони Гордон