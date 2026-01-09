Зимнее трансферное окно 2026: все главные переходы в футболе

Уже 1 января 2026 года в мире футбола открылось новое зимнее трансферное окно. Профессиональные клубы могут в течение месяца оформлять новых игроков и продавать своих.

Традиционно посреди сезона у команд есть возможность как усилиться, так и сбросить лишних игроков, найдя им новые команды. 24 Канал собирает для читателей все самое интересное о трансферах этой зимой.

Чего ждать от трансферного окна?

Обычно клубы тратят большие средства летом перед стартом сезона. Однако и зимние трансферы нередко бывали дорогостоящими. Вашему вниманию – топ-10 крупнейших трансферов зимой за всю историю:

МЕСТО ИГРОК ГОД ОТКУДА КУДА СУММА 1 Филиппе Коутиньо 2018 Ливерпуль Барселона 135 миллионов евро 2 Энцо Фернандес 2023 Бенфика Челси 121 миллион евро 3 Вирджил ван Дейк 2018 Саутгемптон Ливерпуль 84,7 миллиона евро 4 Душан Влахович 2022 Фиорентина Ювентус 83,5 миллиона евро 5 Михаил Мудрик 2023 Шахтер Челси 70 миллионов евро 6 Гонсалу Рамуш 2024 Бенфика ПСЖ 65 миллионов евро 7 Бруну Фернандеш 2020 Спортинг Манчестер Юн. 65 миллионов евро 8 Эмерик Ляпорт 2018 Атлетик Манчестер Сити 65 миллионов евро 9 Кристиан Пулишич 2019 Боруссия Д Челси 64 миллиона евро 10 Пьер-Эмерик Обамеянг 2018 Боруссия Д Арсенал 63,7 миллиона евро

Этой же зимой слухи прогнозируют уход многих звезд из своих клубов. Реал готов попрощаться с Винисиусом, который остается в тени Килиана Мбаппе и готов податься в Саудовскую Аравию.

Туда же может отправиться и Мохамед Салах. В декабре египтянин вступил в открытый конфликт с тренером Ливерпуля Арне Слотом и клуб встал на сторону коуча.

Среди украинцев также есть немало слухов о переходах. Активно ищет себе новую команду Артем Довбик, который не имеет доверие тренера в Роме. Также в новых клубах могут оказаться Виталий Миколенко, Анатолий Трубин, Ефим Конопля и Николай Шапаренко.

Отметим, что во всех топ-лигах трансферное окно закрывается вечером 2 февраля. В Украине же возможность подписывать новых футболистов будет действовать до конца февраля.

Все официальные трансферы и слухи зимнего межсезонья 2026 года