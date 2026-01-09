Зимнее трансферное окно 2026: все главные переходы в футболе
Уже 1 января 2026 года в мире футбола открылось новое зимнее трансферное окно. Профессиональные клубы могут в течение месяца оформлять новых игроков и продавать своих.
Традиционно посреди сезона у команд есть возможность как усилиться, так и сбросить лишних игроков, найдя им новые команды. 24 Канал собирает для читателей все самое интересное о трансферах этой зимой.
Чего ждать от трансферного окна?
Обычно клубы тратят большие средства летом перед стартом сезона. Однако и зимние трансферы нередко бывали дорогостоящими. Вашему вниманию – топ-10 крупнейших трансферов зимой за всю историю:
|
МЕСТО
|
ИГРОК
|
ГОД
|
ОТКУДА
|
КУДА
|
СУММА
|
1
|
Филиппе Коутиньо
|
2018
|
Ливерпуль
|
Барселона
|
135 миллионов евро
|
2
|
Энцо Фернандес
|
2023
|
Бенфика
|
Челси
|
121 миллион евро
|
3
|
Вирджил ван Дейк
|
2018
|
Саутгемптон
|
Ливерпуль
|
84,7 миллиона евро
|
4
|
Душан Влахович
|
2022
|
Фиорентина
|
Ювентус
|
83,5 миллиона евро
|
5
|
Михаил Мудрик
|
2023
|
Шахтер
|
Челси
|
70 миллионов евро
|
6
|
Гонсалу Рамуш
|
2024
|
Бенфика
|
ПСЖ
|
65 миллионов евро
|
7
|
Бруну Фернандеш
|
2020
|
Спортинг
|
Манчестер Юн.
|
65 миллионов евро
|
8
|
Эмерик Ляпорт
|
2018
|
Атлетик
|
Манчестер Сити
|
65 миллионов евро
|
9
|
Кристиан Пулишич
|
2019
|
Боруссия Д
|
Челси
|
64 миллиона евро
|
10
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
|
2018
|
Боруссия Д
|
Арсенал
|
63,7 миллиона евро
Этой же зимой слухи прогнозируют уход многих звезд из своих клубов. Реал готов попрощаться с Винисиусом, который остается в тени Килиана Мбаппе и готов податься в Саудовскую Аравию.
Туда же может отправиться и Мохамед Салах. В декабре египтянин вступил в открытый конфликт с тренером Ливерпуля Арне Слотом и клуб встал на сторону коуча.
Среди украинцев также есть немало слухов о переходах. Активно ищет себе новую команду Артем Довбик, который не имеет доверие тренера в Роме. Также в новых клубах могут оказаться Виталий Миколенко, Анатолий Трубин, Ефим Конопля и Николай Шапаренко.
Отметим, что во всех топ-лигах трансферное окно закрывается вечером 2 февраля. В Украине же возможность подписывать новых футболистов будет действовать до конца февраля.
Все официальные трансферы и слухи зимнего межсезонья 2026 года
