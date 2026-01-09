Укр Рус
Sport News 24 Футбол Зимнее трансферное окно 2026: все главные переходы в футболе
9 января, 10:25
15

Зимнее трансферное окно 2026: все главные переходы в футболе

Анатолий Дерека

Уже 1 января 2026 года в мире футбола открылось новое зимнее трансферное окно. Профессиональные клубы могут в течение месяца оформлять новых игроков и продавать своих.

Традиционно посреди сезона у команд есть возможность как усилиться, так и сбросить лишних игроков, найдя им новые команды. 24 Канал собирает для читателей все самое интересное о трансферах этой зимой.

По теме Чемпионат Англии 2025 – 2026: расписание матчей, результаты и турнирная таблица АПЛ

Чего ждать от трансферного окна?

Обычно клубы тратят большие средства летом перед стартом сезона. Однако и зимние трансферы нередко бывали дорогостоящими. Вашему вниманию – топ-10 крупнейших трансферов зимой за всю историю:

МЕСТО

ИГРОК

ГОД

ОТКУДА

КУДА

СУММА

1

Филиппе Коутиньо

2018

Ливерпуль

Барселона

135 миллионов евро

2

Энцо Фернандес

2023

Бенфика

Челси

121 миллион евро

3

Вирджил ван Дейк

2018

Саутгемптон

Ливерпуль

84,7 миллиона евро

4

Душан Влахович

2022

Фиорентина

Ювентус

83,5 миллиона евро

5

Михаил Мудрик

2023

Шахтер

Челси

70 миллионов евро

6

Гонсалу Рамуш

2024

Бенфика

ПСЖ

65 миллионов евро

7

Бруну Фернандеш

2020

Спортинг

Манчестер Юн.

65 миллионов евро

8

Эмерик Ляпорт

2018

Атлетик

Манчестер Сити

65 миллионов евро

9

Кристиан Пулишич

2019

Боруссия Д

Челси

64 миллиона евро

10

Пьер-Эмерик Обамеянг

2018

Боруссия Д

Арсенал

63,7 миллиона евро

Этой же зимой слухи прогнозируют уход многих звезд из своих клубов. Реал готов попрощаться с Винисиусом, который остается в тени Килиана Мбаппе и готов податься в Саудовскую Аравию.

Туда же может отправиться и Мохамед Салах. В декабре египтянин вступил в открытый конфликт с тренером Ливерпуля Арне Слотом и клуб встал на сторону коуча.

Среди украинцев также есть немало слухов о переходах. Активно ищет себе новую команду Артем Довбик, который не имеет доверие тренера в Роме. Также в новых клубах могут оказаться Виталий Миколенко, Анатолий Трубин, Ефим Конопля и Николай Шапаренко.

Отметим, что во всех топ-лигах трансферное окно закрывается вечером 2 февраля. В Украине же возможность подписывать новых футболистов будет действовать до конца февраля.

Все официальные трансферы и слухи зимнего межсезонья 2026 года

Трансфер игрока сборной Франции

Лацио продал центрального полузащитника Маттео Гендузи в Фенербахче. Трансфер игрока сборной Франции оценивается в 29 миллионов евро.

Еще один трансфер между львовянами

Карпаты подписали еще одного игрока из Руха. Новичком "зелено-белых" стал левый защитник Ростислав Лях.

Топ-трансфер Семенио

Манчестер Сити подписал топ-игрока из АПЛ Антуана Семеньо. Ганец перебрался из Борнмута за 72 миллиона евро. Контракт – до 2031 года.

Холод в Карпатах

Львовские Карпаты подписали центрального защитника Руха Виталия Холода.

Колос продал африканца

Ковалевская команда попрощалась с нигерийским нападающим Матиасом Оевуси. Клуб Раджа Касабланка заплатил за игрока 300 тысяч евро.

Новый нигериец в ЛНЗ

Черкасцы усилили опорную зону этой зимой. За 300 тысяч евро ЛНЗ подписал Адама Якубу из словацкого Тренчина.

Полесье берет опорника

Житомирское Полесье оформило трансфер полузащитника из Косова Линдона Эмерллаха за 1,5 миллиона евро. Перед этим игрок выступал за румынский ЧФР Клуж.

Ротация в Айнтрахте

Клуб из Франкфурта отправил в аренду в Ниццу центрфорварда Эли Ваи и подписал другого француза Арно Калимуэндо из Ноттингем Форест. Тоже аренда.

Двойное усиление ЛНЗ

Черкасский клуб приобрел двух игроков Кривбасса. Артур Микитишин и Егор Твердохлеб продолжат карьеру в ЛНЗ.

Шахтер ворует форварда у конкурента

Звезда ЛНЗ Проспер Оба перешел в Шахтер. Нигериец, забивший 7 голов в первой части УПЛ, обошелся "горнякам" в 4,5 миллиона евро.

Герой Тоттенхэма покинул клуб

Тоттенхэм продал Бреннана Джонсона в Кристал Пэлас. Полгода назад валлиец забил победный мяч "шпор" в финале Лиги Европы. Сумма – 40 миллионов евро.

Вест Хэм подписал форвард

Аргентинский нападающий Тати Кастельянос стал игроком Вест Хэма. Футболист Лацио обошелся лондонцам в 29 миллионов евро.