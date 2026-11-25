Футболист ПСЖ Дезире Дуэ сможет вернуться к прежнему уровню игры лишь через несколько лет. Французский вингер услышал неутешительный прогноз врача.

ПСЖ на длительный срок лишился одного из своих лидеров во время матча чемпионата Франции против Ниццы (3:2). Физиотерапевт Флориан Форелли прокомментировал состояние 21-летнего футболиста для издания RMC Sport.

Когда Дуэ сможет вернуться к игре на прежнем уровне

По словам медика, сроки восстановления после такой травмы давно не являются секретом в современном футболе. Но все гораздо сложнее, когда речь идет о возвращении к прежней игровой форме.

Игроки часто спрашивают нас, когда они смогут вернуться на поле, и у нас есть ответ: от 8 до 12 месяцев. Но хорошо, что они не спрашивают, когда вернутся на прежний уровень, потому что в среднем на это требуется почти 2–3 года,

– заявил Форелли.

Напомним, что ранее главный тренер команды Ильи Забарного Луис Энрике отреагировал на повреждение своего подопечного.

Что еще известно о травме Дуэ

Француз стал уже вторым вингером команды, который в текущем сезоне получил подобную травму. Ранее на длительный срок из футбола "вылетел" Хвича Кварацхелия. Его публично поддержал Илья Забарный.

В настоящее время ПСЖ активно ищет варианты пополнения состава после тяжелых травм ведущих игроков. Одним из кандидатов на трансфер является футболист Шахтера Алиссон Сантана.