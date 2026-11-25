Травма Дезире Дуэ / Фото Getty Images
Футболист ПСЖ Дезире Дуэ сможет вернуться к прежнему уровню игры лишь через несколько лет. Французский вингер услышал неутешительный прогноз врача.
ПСЖ на длительный срок лишился одного из своих лидеров во время матча чемпионата Франции против Ниццы (3:2). Физиотерапевт Флориан Форелли прокомментировал состояние 21-летнего футболиста для издания RMC Sport.
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Когда Дуэ сможет вернуться к игре на прежнем уровне
По словам медика, сроки восстановления после такой травмы давно не являются секретом в современном футболе. Но все гораздо сложнее, когда речь идет о возвращении к прежней игровой форме.
Игроки часто спрашивают нас, когда они смогут вернуться на поле, и у нас есть ответ: от 8 до 12 месяцев. Но хорошо, что они не спрашивают, когда вернутся на прежний уровень, потому что в среднем на это требуется почти 2–3 года
Напомним, что ранее главный тренер команды Ильи Забарного Луис Энрике отреагировал на повреждение своего подопечного.
Что еще известно о травме Дуэ
Француз стал уже вторым вингером команды, который в текущем сезоне получил подобную травму. Ранее на длительный срок из футбола "вылетел" Хвича Кварацхелия. Его публично поддержал Илья Забарный.
В настоящее время ПСЖ активно ищет варианты пополнения состава после тяжелых травм ведущих игроков. Одним из кандидатов на трансфер является футболист Шахтера Алиссон Сантана.
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