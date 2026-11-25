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ПСЖ на тривалий час втратив одного зі своїх лідерів під час матчу чемпіонату Франції проти Ніцци (3:2). Фізіотерапевт Флоріан Фореллі прокоментував стан справ 21-річного футболіста для видання RMC Sport.

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Коли Дуе гратиме у футбол на власному рівні

За словами медика, терміни відновлення після такої травми давно не є секретом у сучасному футболі. Але усе набагато складніше, коли йдеться про повернення до колишніх ігрових кондицій.

Гравці часто запитують нас, коли вони зможуть повернутися на поле, і ми маємо відповідь: між 8 і 12 місяцями. Але добре, що вони не запитують, коли повернуться на свій попередній рівень, бо в середньому на це потрібно майже 2 – 3 роки– заявив Фореллі.

Нагадаємо, що раніше головний тренер команди Іллі Забарного Луїс Енріке відреагував на пошкодження свого підопічного.

Що ще відомо про травму Дуе

Француз став уже другим вінгером команди, який у поточному сезоні отримав подібне пошкодження. Раніше на тривалий термін з футболу "вилетів" Хвіча Кварацхелія. Його публічно підтримав Ілля Забарний.

Наразі ПСЖ активно шукає варіанти поповнення складу після важких травм провідних гравців. Одним з кандидатів на трансфер є футболіст Шахтаря Аліссон Сантана.