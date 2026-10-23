Бывшего футболиста сборной Украины срочно госпитализировали во время матча Динамо

Иван Петряк неудачно столкнулся с Владиславом Дубинчаком. Бывшего игрока сборной Украины некоторое время не могли доставить в больницу, сообщает 24 Канал.

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Что случилось с Иваном Петряком

В конце первого тайма опытный полузащитник столкнулся головами с футболистом Динамо.

Сначала игрок Кудривки попытался подняться, но вскоре снова оказался на газоне. Вокруг него собрались игроки обеих команд.

Спортсмена поместили в машину скорой помощи, которая подъехала непосредственно к полю. Правда, по свидетельствам очевидцев, медики некоторое время не выезжали с арены. Вскоре Ивана Петряка доставили в больницу.

Отметим, что Иван Петряк пополнил ряды Кудривки летом, о чем рассказывал в СМИ. За 10 матчей в нынешней команде он отличился одним голом.

Чем известен Иван Петряк

Полузащитник является трехкратным чемпионом Украины в составе Шахтера, а также выигрывал аналогичный титул в Венгрии, когда выступал за Ференцварош. Больше всего матчей в карьере он провел за венгерский Фехервар.

В период с 2019 по 2022 год украинец отдал 26 голевых передач и забил 28 голов в 124 матчах за клуб. В его активе также 5 выступлений в футболке национальной сборной Украины.