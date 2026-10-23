Ексфутболіста збірної України терміново госпіталізували під час матчу Динамо

Іван Петряк невдало зіштовхнувся з Владиславом Дубінчаком. Колишнього гравця збірної України певний час не могли доправити до лікарні, розповідає 24 Канал.

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Що сталося з Іваном Петряком

Наприкінці першого тайму досвідчений півзахисник зіштовхнувся головами з футболістом Динамо.

Спочатку гравець Кудрівки спробував підвестись, але невдовзі знову опинився на газоні. Біля нього скупчилися гравці обох команд.

Спортсмена помістили у карету швидкої допомоги, яка під’їхала безпосередньо до поля. Щоправда, за свідченнями очевидців, медики певний час не виїжджали з арени. Невдовзі Івана Петряка було відправлено до лікарні.

Зазначимо, що Іван Петряк приєднався до Кудрівки влітку, про що розповідав у ЗМІ. За 10 матчів у поточній команді він відзначився одним голом.

Чим відомий Іван Петряк

Півзахисник є триразовим чемпіоном України у складі Шахтаря, а також вигравав аналогічний титул в Угорщині, коли виступав за Ференцварош. Найбільше матчів у кар’єрі провів за угорський Фехервар.

У період з 2019 до 2022 року українець віддав 26 асистів та забив 28 голів у 124 матчах за клуб. У його активі також 5 виступів у футболці національної збірної України.