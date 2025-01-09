На этой неделе в Кубке английской лиги 2024-2025 состоялись первые матчи 1/2 финала. В среду, 8 января, Тоттенхэм минимально переиграл Ливерпуль и сделал шаг на встречу финала.

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Уругваец в сознании

Впрочем, матч запомнился ужасной травмой Родриго Бентанкура. Уругвайский полузащитник неожиданно упал на газон и потерял сознание. После почти десяти минут оказания помощи игрока вынесли на носилках с кислородной маской.

К счастью, 27-летний Родриго пришел в себя и даже мог разговаривать. После игры Бентанкур выставил фото у себя в инстаграм, успокоив фанатов относительно своего состояния.

Все хорошо, друзья! Спасибо за сообщение. Поздравляю с победой, ребята,

– передает 24 Канал слова Бентанкура из его инстаграма.

Зато тренер Тоттенхэма Ангелос Постекоглу отметил, что у уругвайца серьезная травма головы. Сейчас он проходит медицинские обследования, результаты которых клуб обнародует по готовности.

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Напомним, что Бентанкур выступал за Бока Хуниорс и Ювентус, а в 2022 году присоединился к Тоттенхэму. В составе "шпор" хавбек наиграл 89 матчей, оформив 9 голов и 8 ассистов.