Что не так с травмой Судакова: Моуринью противоречит Реброву и провоцирует теорию заговора в сборной
- Георгий Судаков получил травму перед матчем сборной Украины с Исландией, но ее серьезность вызывает сомнения.
- Тренер Бенфики Жозе Моуринью дал противоположную оценки травмы от версии Сергея Реброва.
Игрок сборной Украины Георгий Судаков получил травму накануне решающего матча с Исландией в отборе на ЧМ-2026. Футболист пропустил игру в Варшаве.
Тем не менее повреждение футболиста вызвало серьезный резонанс в Украине. Перед битвой с исландцами Сергей Ребров заверил, что травма Георгия является тяжелой, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт УАФ.
Действительно ли была травма Судакова?
Тренер сборной Украины уверял, что Судаков получил это повреждение еще в Бенфике. В конце концов игрок досрочно отправился в расположение португальского клуба.
Я не знал, что у него есть повреждения. Даже когда он выходил на разминку, я не имел информации. Мы сделали обследование, которое подтвердило серьезную травму. Он получил это повреждение еще в Бенфике, ведь с нами не провел ни одной тренировки,
– говорил Ребров.
Моуринью против Украины?
Однако информации от португальских СМИ оказалась кардинально противоположной. По их информации, повреждение украинца не является серьезным и он готов к матчу Кубка Португалии, который назначен на пятницу, 21 ноября.
Более того, тренер Бенфики Жозе Моуринью открыто подверг сомнению диагноз, который был поставлен Георгию в сборной. "Особенный" заявил, что украинец готов к матчу, а сам он доверяет лишь своему медицинскому персоналу.
У Бенфики есть медицинский отдел. Я полностью ему доверяю. То, что говорит мой коллега, тренер сборной Украины, что говорит Украинская ассоциация футбола, о чем спекулируют всезнайки... Я доверяю только клиническим руководителям нашего отдела. Объяснение моего медицинского отдела очень четкое. Для игрока нулевой риск гипотетической мышечной травмы. Он в заявке и сыграет,
– заявил Моуринью в интервью A Bola.
Конечно, такая противоположная информация со стороны португальцев вызвала у фанатов сомнения относительно травмы игрока. Кто-то подозревает медиков УАФ в некомпетентности.
Другие же допускают, что у Георгия приоритет был на Бенфике перед сборной Украины. Однако УАФ выступила с дополнительным заявлением, где объяснило диагноз Судакова.
Что говорят в УАФ?
По их словам, после матча против Франции хавбек прошел обследование. На нем диагностировали повреждение внешней затылочной мышцы бедра, что делало невозможным его участие в игре с исландцами.
Именно поэтому игрока отправили обратно в клуб. Слова о "серьезности травмы" из уст Реброва УАФ объяснила тем, что тренер имел в виду невозможность участия игрока именно в игре последнего тура отбора на ЧМ-2026.
По мнению врачей УАФ, эта травма может иметь рецидив. Однако вопрос дальнейшего лечения Георгия и его восстановления полностью зависит от медицинской службы Бенфики.
Что известно о Судакове в Бенфике?
- Этим летом Бенфика подписала Георгия Судакова, который стал вторым украинцем в команде после Анатолия Трубина. Хавбек перешел из Шахтера на правах аренды за 6,5 миллиона евро.
- Также в контракте есть опция обязательного выкупа следующим летом за 20,5 миллиона. Судаков сразу стал игроком основы клуба, оформив по три гола и ассисты в 14-ти матчах.
- В чемпионате "орлы" занимают лишь третью строчку. Порту опережает лиссабонцев на 6 баллов, Спортинг – на три.
- А вот в Лиге чемпионов Бенфика до сих пор не набрала ни одного балла после 4-х матчей. Португальский