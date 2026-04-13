Моуринью хочет выгнать звезд сборной Украины из Бенфики: что случилось с Трубиным и Судаковым

Португальская Бенфика привлекает особое внимание со стороны украинских фанатов. С лета прошлого года за лиссабонцев выступают двое игроков сборной Украины.

Речь об Анатолии Трубине и Георгии Судакове, которые осенью были основными в составе "орлов". Однако со временем отношение тренерского штаба Бенфики к нашим игрокам изменилось, сообщает Transferfeed.

Как Моуринью невзлюбил украинцев?

Судаков перестал быть нужным коучу Жозе Моуринью. Португальские СМИ пишут, что наставник не планирует продолжать работу с некоторыми игроками клуба в следующем сезоне.

Среди них и есть украинский полузащитник. Это противоречит позиции клуба, ведь летом активируется пункт об обязательном выкупе футболиста у Шахтера за 21 миллион евро.

Более того, ранее Correio da Manha сообщала, что Моуринью также имеет претензии и к Анатолию Трубину. Португалец был готов отправить кипера в запас, но в итоге Анатолий продолжает оставаться основным.

Напомним, что в январе Трубин стал звездой Лиги чемпионов. Наш голкипер забил гол в ворота Реала, который помог португальцам пройти в плей-офф турнира.

